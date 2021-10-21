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救國團被認定國民黨附隨組織 劉天魁：政治追殺

記者李榮／聖荷西報導
劉天魁呼籲不要再對救國團做政治追殺。（記者李榮／攝影）
劉天魁呼籲不要再對救國團做政治追殺。（記者李榮／攝影）

中華民國行政院黨產會認定中國青年救國團為國民黨的「附隨組織」，凍結56億餘元財產禁止處分，黨產會也舉行「社團法人中國青年救國團附表所列之財產是否為不當取得財產」聽證會。救國團舊金山團友會會長劉天魁19日指出，黨產會透過特定媒體公布的訊息偏頗，明白顯示黨產會已有立場，海外應該僑胞堅決反對這種「先畫靶再射箭的未審先判」，不能接受黨產會對救國團進行政治追殺。

救國團舊金山團友會指出，台灣高等法院103年民事判決指出「救國團於民國41年到58年間隸屬於國防部，59年到77年間為社會運動機構，屬非法人團體。78年以後為公益社團法人，屬社會團體。」最高法院也維持該判決。內政部於105年也向立法院作證「…故該團非屬中國國民黨之附屬單位（或附隨組織）。」呈現出法院也認定救國團不是國民黨的附隨組織，不適用黨產條例。

另外，救國團活動中心的興建更是依政府指示協助解決青少年問題。行政院、教育部、內政部也皆以公函證明救國團的收入皆為正當收入、合法取得或自力經營取得的財產。

劉天魁說，對於救國團所遭受的不平待遇，大家堅決反對黨產會未審先判、製造對立、操弄民粹的作為，也呼籲民進黨政府停止這種文革式的政治追殺，否則台灣將永無寧日。第二，僑胞是國家重要的資產。「在海外，我們認同救國團服務青年、為國育才的理念，因此加入海外服務華僑青年子弟的行列。服務本就該不分黨派不分顏色，我們聲援支持救國團的使命、願景與核心價值，一起救回中華民國的公平正義，對抗政治操弄的轉型不正義」。

另外，他也呼籲執政高層，不要用轉型正義的大刀，恣意砍殺曾經執行政府賦予任務的公益團體－救國團。

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