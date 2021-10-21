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中文學校行政營 探討疫情下新模式

記者李榮／洛斯蓋圖報導
中文學校聯合會舉辨行政營，幫學校面對疫情的挑戰。（聯合會提供）
中文學校聯合會舉辨行政營，幫學校面對疫情的挑戰。（聯合會提供）

加州中文學校聯合會日前舉辦了第44屆的行政營，今年首次移師到綠野山莊舉行，各校校長及行政人員共有近百人參加；本次行政營的主題為「疫情期間的行政模式與team building」，並邀請多位專家分享經驗。

聯合會指出，各校在加州疫情緩和、學校開放後，都有許多重要課題必須面對，同時，實體上課後防疫規定和加州企業局雇員退休儲蓄計畫的要求，也是不可不遵照的規則。而配合雙軌教學所需要的基本配備、疫情期間採用戶外教學課程、實體與線上隨時轉換等課程分享，都對教育者、行政團隊，有實際的運用效益。

中文學校聯合會長李亭儀表示，今年實體的行政營除了提供教育團隊最新的資訊，及政府的規範、措施之外，更希望傳達一個「溫度」的訊息，這也是網課和實體課的差別，「隨著疫情變化、科技的進步，除了要與時俱進跟上腳步外，也別忘了人跟人之間的溫度的重要。關懷孩子的需要，就會找到自己學校的優勢。」

當天的課程包括聖他克拉拉縣公共信息官張繼月主講實體教學CDC準則。Intobenefits執行長游淑華，介紹加州企業局雇員退休儲蓄計畫。聯合會IT組召集人仇福棟、周士蘋，主講雙軌教學基本配備與示範。由三谷慈濟校長陳校長主講疫情期間上課的另一個選擇-戶外教學。國語文校長陳純真也分享滾動式的教學模式-實體與線上的隨時轉換。

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