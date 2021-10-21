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NBA／勇士首戰逆轉勝湖人 柯瑞大三元

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞在突破上籃。（網友提供）
柯瑞在突破上籃。（網友提供）

19日晚的揭幕戰上，金州勇士客場以121比114逆轉湖人，拿到開門紅。柯瑞投籃不佳，只有21中5，但在末節命中關鍵三分，得到21分10籃板10助攻，是5年半來首次、生涯第八次大三元。勇士三軍用命，6人上雙，普爾20分，伊古達拉12分，達米·李15分，替補上場的大個子別利察（Nemanja Bjelica）15分11籃板4助攻。

湖人三巨頭詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）和韋斯布魯克（Russell Westbrook）例行賽首次合體亮相。雖然詹姆斯寶刀未老，投出三分11中5的極佳手感，狂砍34分11籃板5助攻，戴維斯33分11籃板，但韋斯布魯克明顯不在節奏，三分4中0只得到8分，他在場上時湖人要輸23分。

柯瑞賽後表示，球隊當晚渡過了難關（weather the storm，指逆轉獲勝），化學反應堅實牢固。他並坦承，自己打得很垃圾（trash），投籃很糟糕。

勇士上賽季的經歷頗為令人失望，附加賽兩連敗，與季後賽失之交臂。柯瑞雖然打出MVP表現，榮膺得分王，其他球員進攻的能力太過貧乏。格林防守水準高，但三分能力呈斷崖式下降，雖有普爾表現大幅提升，但其他角色球員承擔不了進攻端空白。有聯盟第六高的失誤率和最差的進攻籃板率，這意味著難以搶到籃板發動二次進攻，百回合出手數聯盟最少。

本賽季，勇士引進奪冠老將伊古達拉，兼具投射和體型，且有策應能力的大個子別利察。再加上普爾的持球表現，進攻能力明顯增強。

本場比賽，湖人三巨頭詹姆斯、戴維斯投出頂級的中距離，同時砍下30分11籃板以上，但韋斯布魯克明顯沒有適應在兩位大佬身邊打球。進攻端猶豫，甚至一度讓湖人後衛隆多（Rajon Rondo）持球組織，他來打最不擅長的無球，跳投乏力，全場13中4。

勇士在末節追分階段讓伊古達拉、別利察等人上場，而湖人這邊防守綿軟，側翼防守資源不夠，單防、協防都不到位，勇士傳切、突破，將其打得千瘡百孔，勢頭就此扭轉。

賽後詹姆斯、戴維斯紛紛安慰韋斯布魯克。詹姆斯說，這只是一場比賽，不想讓他太過自責，他會打得更好。「我告訴他，回家看部喜劇，看看一些讓人笑的東西，不希望他對自己太嚴格。」

柯瑞說，勇士賽季有新的陣容和核心，感覺不錯。當天晚上球隊一起渡過難關。「顯然我打得像垃圾一樣，投籃很糟糕。如果我們能贏得這樣一場比賽，是個好兆頭。創造好的投籃機會，並在防守上堅持下來。我們要從錯誤中學習，避免太多失誤，多投籃。」

湖人球員韋斯布魯克本場表現一般，投籃13中4，只有8分。（網友提供）
湖人球員韋斯布魯克本場表現一般，投籃13中4，只有8分。（網友提供）

勇士 湖人 柯瑞

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