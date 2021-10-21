路上打人搶手機、破車窗搶手袋 屋崙華埠9月2劫案

根據警局數據，屋崙華埠9月有兩起搶劫。（記者劉先進／攝影）

東灣屋崙 （Oakland，也譯奧克蘭）華埠 鄰里犯罪委員會月會20日線上舉行。屋崙警局華埠聯絡警員符美（Mae Phu）表示，9月期間，華埠有兩起搶劫。其中一起搶案中，嫌犯從背後接近，推倒並毆打受害者，搶走手機。開車逃跑路上，還撞上其他車輛導致事故。目前，兩嫌犯已被警方逮捕。

符美表示，從9月1日到30日，華埠共有2起襲擊案件、11起汽車盜竊、1起商業盜竊、2起搶劫案件。其中，一起搶劫發生在百老匯大道900號街區。一位地檢處的調查員，看到有人搶劫，趕緊電話報警。等警員趕到時，沒有發現受害者和嫌疑人。警方發現有嫌疑車輛，與此相關。但目前沒有受害者來告知事情經過。

另外，9月28日，在9街，有兩個嫌疑人從背後接近受害者，其中一名嫌疑人將受害者推倒，實施搶劫，還數次揮拳，暴力擊打受害者的臉部，造成傷勢。嫌犯試圖搶走手提包，但沒有得逞，最終搶走了手機。嫌疑人駕車向9街東逃逸。撞上了另一輛車，導致一起事故。兩人最終被逮捕。警方獲取了一些事發視頻，目前還在調查中。

屋崙市長特別助理時晨光則提醒說，華埠不少案件中，即使警方抓住嫌犯，但由於沒有受害者作證，無法控告，警方不得不釋放嫌犯。希望市民遇到罪案，一定要及時報警，以便將嫌犯繩之以法。

此前，屋崙華埠台山同鄉會社安隊隊長馬作林表示，屋崙華埠8街夾Webster街15日下午發生一起搶劫。一位華人 女子拿著手提袋上車準備離開，剛鎖好車門。有白車靠近，一非裔男子衝出來，用彈弓針打破華人車窗，搶走手袋。整個過程不到一分鐘。華女並未受傷。

符美說，案件還在調查中。她也提醒華埠市民，要特別留意周邊環境，不可掉以輕心。有時，一些不法分子會一直盯著目標準備下手。所以華人朋友即使進入車輛，也要觀察四周情況。

數個月前，警局以預算經費不夠為理由，削減華埠步行巡警。華埠搶劫案件開始飆升。比如，7月15日、16日，屋崙華埠幾乎同一地點、在9街和Harrison街連續發生兩起惡性持槍傷人搶劫，且被監控錄像拍下。8月7日，有劫匪步行跟蹤華人搶劫，陌生人小李見義勇為，試圖幫忙，被劫匪連開兩槍打中，萬幸的是沒擊中要害。小李已經出院。

隨著社區呼籲，警方重新入駐，再加上義工巡邏，治安已明顯好轉。符美表示，目前，警方還是採用加班時間在華埠巡邏，還不知道何時結束。但警方也在安排以往被撤掉的巡邏隊回歸，在華埠周期性、正常的巡邏，保護華埠治安。