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舊金山華童遭綁架案 2嫌被控多罪 11月15日開庭

記者李晗／舊金山報導
方紹宇在案發當晚現場接受採訪。（視頻截圖）
方紹宇在案發當晚現場接受採訪。（視頻截圖）

今年年初轟動舊金山全城的華裔兒童遭綁架案有了新的進展。案中嫌犯莫拉扎（German Morazan）被控多項罪名，包括綁架、搶劫、兒童傷害罪等。另一名嫌犯拉莫洛（Erlin Obani Romero）同樣被控多項罪名，其案件即將在11月15日開庭審理。

當時被綁架兒童的父親方紹宇（Jeffery Fang）表示，大半年過去了，目前家人情緒已經平復，盡量也不會去回想那些事情。

綁架案發生在今年2月6日周六晚間，舊金山傳出一宗驚人兒童綁架案。灣區執法部門直接向全灣區發出「兒童失蹤警報」（Amber Alert）。

案發在晚間9時左右。當時兩個小孩的父親，台灣移民方紹宇駕車在舊金山的富人區Pacific Heights送餐，兩名小孩就坐在自己車內。當時方紹宇下車送餐時，沒有拔車鑰匙。送完餐大約一分鐘之後，方紹宇走回來看到有人坐在自己的車內，他立刻上前喝止，但是扭打時期被人搶了手機

情急之下，方紹宇立刻衝去搶回手機，結果回頭時發現自己的車輛已經被開走。車內坐著他的兩名幼年小孩，分別是四歲的女兒和一歲的兒子。案發後，方紹宇當晚接受電視台的訪問時，哭著懇求搶匪不要傷害自己的孩子，一時之間引起全城關切。

直到凌晨1時，警方在舊金山灣景區發現了車輛，兩名兒童被安全尋獲，沒有大礙。案發之後數日，兩名嫌犯陸續被捕。目前仍都被收押當中，分別被起訴多項罪名。

方紹宇說，當時兩個小孩在車內，也不太記得發生的事情，所以心理上沒有太多的影響。這半年間，方紹宇的女兒會隱隱約約講出一些當時的四個半小時內的情況。回憶起來，方紹宇難掩對嫌犯的氣憤。如今方紹宇也沒有再做DoorDash送餐服務。

此外，10月20日周二，舊金山地檢處在下午向傳媒發出了案件的控罪進展，即大陪審團（Grand Jury）的控罪決定。記者採訪方紹宇時，方紹宇直言，記者是第一個告訴他案件進展的，而非是地檢處。而就在早前，亞裔律師團隊還發信給地檢處，要求改善與受害人的溝通服務，而非急於向傳媒發信。

對此地檢處回應表示，因為案件涉及大陪審團，因此有保密（secrecy）的需求，所以直到聆訊（arraignment）結束之後才能告知受害家屬。地檢處指出，檢察官在聆訊結束之後，的確有立即致電方紹宇，並且留言。同時地檢處的受害人服務部也持續在跟方紹宇保持溝通。

舊金山 灣區 手機

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