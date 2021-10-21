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大通中心演唱會1死2傷 遭投訴護欄不安全

記者劉先進／綜合報導
勇士的主場、舊金山大通中心，17日舉行經典搖滾樂隊Phish演唱會，不幸發生一死兩傷。（檔案圖片，記者劉先進／攝影）
勇士的主場、舊金山大通中心，17日舉行經典搖滾樂隊Phish演唱會，不幸發生一死兩傷。（檔案圖片，記者劉先進／攝影）

勇士的主場、舊金山大通中心，17日（上周日）舉行經典搖滾樂隊Phish演唱會，不幸發生一死兩傷。舊金山紀事報導說，城市建築檢查員將探訪大通中心。周一提交給建築檢查部門的一份投訴指出，大通中心場館上層有不安全的護欄和陡峭的坡度。

上周日的不幸事件有兩起。大約在晚上8時55分，可能一名男子故意從陽台跳下後發生死亡。舊金山驗屍官確認，死亡男子為47歲的Ryan Prosser，來自紐約州阿森斯(Athens)。警局消息說，有調查證據表明，受害者從場館的高處跳下，導致他跌落了相當長的距離，從而造成傷害。在受害者跳下之前，他似乎沒有與任何人或障礙物、欄杆發生任何身體接觸。

根據其他音樂會觀眾在社交媒體上對事件的多個描述，第二起事件很可能是意外，發生在晚上9時45分左右，一名男子從會場的上層墜落，共導致兩人受傷。市消防局和警察局正在牽頭對導致死亡的事件進行獨立調查。

作為一項政策，向建築檢查部門提出的每項投訴，都會觸發法規執行部門的探訪。在接下來的幾天裡，檢查人員將與建築所有者一起審查場地的安全紀錄。無論是否有違規的證據，檢查可能會讓安全委員會對相關標準進行審查。

金州勇士對陣洛杉磯快艇的主場揭幕戰定於21日周四進行，隨後經典搖滾樂隊老鷹（Eagles）將在周五、六進行兩晚演出。

舊金山 勇士 紐約州

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