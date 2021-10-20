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安樂居醫師：足部看健康 糖尿病、血管問題都看得出來

記者李晗 / 舊金山報導
安樂居足科醫師黃玉威為長者解答足部疾病的疑問。（視頻截圖）
安樂居足科醫師黃玉威為長者解答足部疾病的疑問。（視頻截圖）

疫情之後民眾都居家避疫，很多人缺少戶外的走路運動，因此足部的一些疾病也就引起關注。關愛長者健康的安樂居（On Lok），就有足科醫師黃玉威為長者解答足部疾病的疑問。

很多人以為足部的疾病不過就是扭傷、腳的關節痛等。但是事實上遠遠不止這些。很多疾病，像是糖尿病、血管的問題，都可以從足部看出來。

黃醫師表示，足部和血管的關係很密切，也會引發疾病，同時這也是治療「糖尿病腳」的一個切入點。他指出首先可以看足部顏色，一般腳的膚色都是略帶粉紅，但是如果出現了深紅、紫色，或者是發青、沒有血色的顏色，那就可能是血管有問題。

如果腳部經常覺得冰涼，或者是腳部的傷口很難癒合，要花很長時間才好，就可能是血液循環不佳的問題。黃醫師指出，從自身的感覺上而言，醫師會測試病人在足部的知覺，來看看是否有血管的問題，因為如果病人的足部沒有知覺，那麼有時候就是血管的問題。此外，如果腳有些變形，或者肌肉收縮，又覺得走路的時候腳底沒什麼知覺，也有可能是糖尿病。

從治療上來看，黃醫師建議大家多做檢查看看自己血管有否堵塞，像是超聲波照片等，就能看得出血管有沒有堵塞。

很多長者也有「痛風」，黃醫師說這是風濕的一種，因為尿酸太高。他說痛風通常是從大腳趾開始，也有的是從手指、膝蓋關節位置開始。相關的症狀是大腳趾會突然變紅，或者有熾熱的感覺。這和撞傷的熾熱感不同，因為撞傷會有淤青。

如果真的是痛風，黃醫師建議可以吃消炎止痛，也可以打封閉針。患有痛風的病人以男性居多。黃醫師表示，痛風的原因有很多，比如飲食上不節制，或者是壓力太大。在體檢抽血之後如果發現尿酸高，就可以嘗試吃一些降尿酸的藥物，而且平時也要忌口，比如不要飲用紅酒、不要吃內臟、紅肉（牛羊肉）、海鮮等。

想要加入安樂居「長者全面護理計畫」（PACE）的長者，都可以前來諮詢。年滿55歲，居住在舊金山、佛利蒙（Fremont）、紐瓦克（Newark）、聯合市（Union City），以及聖他克拉拉縣的合資格長者，都可以申請加入安樂居。如需諮詢請致電866-526-9622，或者登陸網站onlok.org/pace查詢。

糖尿病 疫情 肌肉

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