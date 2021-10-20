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掠奪性訴訟威脅金山華埠 楊馳馬籲修改ADA法

記者李怡 / 舊金山報導
楊馳馬強調，要做的是要讓小企業有機會真正解決可能存在的任何問題。（記者李怡／攝影）
楊馳馬強調，要做的是要讓小企業有機會真正解決可能存在的任何問題。（記者李怡／攝影）

舊金山市議員楊馳馬18日上午在華埠舉行記者會會稱，會在議會裡發起譴責決議案，譴責那些起訴商戶違反「美國殘疾人法」（ADA）、壓榨商戶的訴訟案件。

因金山華埠的建築的樓齡大多都有數十年，甚至上百年之久。部分商戶在門店的入口台階、走道、樓梯等，某些方面不符合「美國殘疾人士法案」的規定。但因安裝升降機、重新裝修鋪平道路等成本太高，且有些大樓過於老舊，暫且無法進行大規模裝修和改造，因此違反ADA的問題也一直存在。

因此，眾多舊金山華埠的商戶和公所業主收到了律師信，被指涉及違反「美國殘疾人士法案」（ADA）規定，捲入訴訟。眾多小商戶面臨著5萬元以上的罰款懲罰。楊馳馬說，這些訴訟並不是為了保護殘疾人士的利益，而是某些圖謀不軌的律師抓住了機會，要中飽私囊。這無疑讓在疫情期間遭受經濟重創的華埠商戶和企業主雪上加霜，此時他們是最需要幫助和支持的時候。

他指出，必須採取措施，來保護這些受到掠奪性訴訟威脅的商家，尤其是華埠的移民商家。為此很多小商業已經倒閉或是負債累累。

楊馳馬強調，要做的是要讓小企業有機會真正解決可能存在的任何問題。他呼籲聯邦民選官員修改 ADA 法律，以允許給小企業主有修正的機會。也呼籲取消認證並追捕這些提起掠奪性訴訟的律師。他說：「我們可能無法控制聯邦法律，但我們州確實有權認證和監管律師」。

社區代表、華埠街坊會主席李兆祥（Pius Lee）8月曾正式向兩位聯邦議員發信，請求修改聯邦法律，從根本上解決問題。

李兆祥8月11日向聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）以及聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）提交信件。這兩位聯邦重量級的國會立法議員和舊金山關係匪淺。范士丹曾經是舊金山市長，波洛西也長期是代表舊金山選區的聯邦眾議員。

由社區代表、華埠街坊會提出的修改法律細節包括，希望聯邦立法機關能夠在ADA的法律中加入修訂條款，即律師發起ADA相關訴訟之前，需要給予商戶15天的寬限時間，讓商戶可以在這段時間內「改正」，並指出，加州的殘障保護法律加入了SB269修訂後，即給予15天的寬限，使用州法提起相關訴訟的案例就大減。

所謂的15天寬限時間，街坊會的法律顧問布里爾（Joseph Breall）解釋，指的是在15天內，商戶至少要提交裝修的申請給市府，而不是必須要把裝修工程全部完成。也就是說，15天的寬限時間內，商戶需要做到「採取行動」的步驟，這樣就能夠避免被告。

前舊金山市府行政官李偉良（Bill Lee）表示，聯邦的修法，不單單是幫助華裔社區，而是幫助全美社區，全面地解決問題。

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