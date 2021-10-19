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聯邦參議員帕迪拉 為加州爭取3400萬資金

記者劉先進／屋崙報導
聯邦參議員帕迪拉宣布，在參議院的交通、住房和城市發展撥款法案中為加州的15個項目爭取到超過3400萬的聯邦資金，投資於加州交通基礎設施建設和支持性住房方面。（記者劉先進／攝影）
聯邦參議員帕迪拉宣布，在參議院的交通、住房和城市發展撥款法案中為加州的15個項目爭取到超過3400萬的聯邦資金，投資於加州交通基礎設施建設和支持性住房方面。（記者劉先進／攝影）

加州聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）18日宣布，他在參議院的交通、住房和城市發展撥款法案中為加州的15個項目爭取到超過3400萬的聯邦資金，將投資於加州交通基礎設施建設和支持性住房。該法案18日由參議院撥款委員會發布，將與眾議院的對應法案對接協調細節，最終才能通過。

帕迪拉表示，很自豪的支持這些法案，為加州關鍵交通項目和解決無家可歸問題的社區組織提供資金，促使加州交通基礎設施現代化，加強經濟發展，改善環境，並為加州人提供更多的交通選擇。「我們需要努力解決住房危機，讓加州人居有定所，並為最需要的人提供支持性住房服務。」

這項參議院交通、住房和城市發展撥款法案中支援的加州項目頗多，不少撥款涉及灣區。

其中，200萬用於屋崙第七街連接項目。項目旨在改善西屋崙、屋崙市中心和海濱之間的行人、自行車、車輛和公共交通連接。將建造受保護的自行車道，拓寬人行道並提供照明和無障礙坡道，改善人行橫道，並安裝和修改交通燈，以改善交通和安全。

50萬用於阿拉米達市的過渡性住房項目。這筆資金將用於為遊民個人或家庭建立全天候的臨時住房，直到他們找到一個安全的永久住房。25萬用於建設屋崙新的Covenant House加州遊民青年服務中心。該中心將提供住房和支持服務，以幫助青年脫離安全和穩定的狀況。

此外，法案還將為南灣聖荷西的SOMOS Mayfair社區中心撥款50萬。這筆資金將支持該中心在東聖荷西的新社區中心的建設、設備和項目服務。中心將為社區居民提供住房服務、早期學習和青年發展計畫，以及各種計畫和服務，這些居民包括極端低收入家庭、高危青年和以前沒有住房的人。

另外，法案為聖地牙哥縣的COASTER通勤鐵路走廊穩定項目撥款1000萬，幫助這段通勤鐵路線路不受德爾馬懸崖（Del Mar Bluffs）的侵蝕。沿著德爾馬懸崖1.6英里的這段鐵路，離海岸線不遠，坐落在脆弱的懸崖上，每年都會受到偶發性的侵蝕。

66萬5000元投資於中加州佛瑞斯諾市（Fresno）的西南社區食品中心（Southwest Fresno Community Food Hub）。項目每年將回收超過100萬磅可能被浪費掉的營養食品，並將其重新分配給難以得到服務的家庭和弱勢群體。

撥款中，還有100萬用於幫助南加長堤市（Long Beach）購買純電動公交或燃料電池電動公交，以幫助城市將其老化的公車隊過渡到零排放技術。

灣區遊民問題嚴重。帕迪拉爭取的撥款中，有一些也支持屋崙解決遊民住房問題。（記者劉...
灣區遊民問題嚴重。帕迪拉爭取的撥款中，有一些也支持屋崙解決遊民住房問題。（記者劉先進 ／攝影）

加州 屋崙 參議院

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