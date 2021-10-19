加州選區重畫 灣區有望畫出亞太裔為主選區

加州公民選區重畫委員會有意將聯邦眾議員羅康納代表的佛利蒙選區畫為一個以亞太裔選民為主的選區。（Getty Images）

加州 即將開始為未來十年重畫選區，這是一個重新塑造政黨權力範圍、決定少數族裔選民權力的過程。這個過程目前已進入關鍵時期，提交新選區初稿的截止日期為11月15日，最終版本必須在年底前確定。

盡管公民選區重畫委員會（Citizens Redistricting Commission）小心翼翼在重畫過程中保持絕對中立，但從他們舉行的公聽會中可以發現一些趨勢。

加州公民選區重畫委員會是由五名民主黨 人、五名共和黨人和四名獨立人士所組成，它的任務是為聯邦國會、加州參議會、加州眾議會和加州公平委員會（Board of Equalization）畫分選區，每個選區的人口數量必須大致相同，必須給少數族裔選民平等的機會選出候選人，必須是尊重當地社區邊界的相鄰區域，形狀不能怪異，也不能偏袒或不利於現任民選官員或政黨。

選區重畫委員會對灣區亞太裔人口（Asian American and Pacific Islander）非常感興趣，正在考慮是否應該在此畫分一個以亞太裔選民為主的選區，民主黨聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）代表的佛利蒙選區正是主要考慮的目標之一。如此一來，佛利蒙有望成美國本地第一個以亞太裔選民為主的聯邦選區，這將是一個重要的里程碑。另外，選區重畫委員會也有意在舊金山或南灣地區畫出以亞太裔選民為主的加州眾議會選區。

根據投票 權法案（Voting Rights Act），選區重畫委員會有義務畫出可以確保少數族裔社區能選出他們屬意的候選人的選區，前提通常是這類選區的大多數選民必須是少數族裔，但有時並不一定能做到。

加州公民選區重畫委員會主席薩瓦尼（Sara Sadhwani）是波莫納學院（Pomona College）的亞裔與西語裔投票權專家，她說：「我們肯定會深入了解投票權法案這一部分，並試著釐清我們的義務究竟為何。我們已經清楚聽到選民的願望，我們會努力找出可能性。」

從人口特性上來看，羅康納代表的佛利蒙選區早已是以亞太裔居民占大多數的地區，而且亞太裔選民比例幾乎占了50%。

不過，亞洲法律聯誼會（Asian Americans Advancing Justice-Asian Law Caucus）計畫經理馬克斯（Julia Marks）表示，無數次的選區重畫會議顯示，選民雖然認同將佛利蒙選區畫成一個以亞太裔為主的選區的重要性，但他們並不願意犧牲社區的完整性。