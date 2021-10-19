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北加家長抗議學生強制打疫苗 灣區缺席

編譯組／沙加緬度18日電
數百名示威者18日聚集在加州州政府大樓外抗議強制學生接種新冠疫苗。（電視新聞截圖）
數百名示威者18日聚集在加州州政府大樓外抗議強制學生接種新冠疫苗。（電視新聞截圖）

數百名示威者18日聚集在加州州政府大樓外，聯同全美各地家長齊聲抗議強制學生接種新冠疫苗的命令。而政治參與度向來甚高的灣區，在這次的抗議活動中缺席。

加州州長紐森（Gavin Newsom）10月1日宣布，一旦適用於學生年齡層的新冠疫苗獲得聯邦全面批准，全州各學區所有學生就必須接種疫苗。這項決定引發加州各地家長抗議。

灣區已宣布將強制學生接種疫苗的學區包括屋崙、海沃、比德蒙（Piedmont）和西康曲柯士達（West Contra Costa），但這些學區並未聽到抗議聲浪。

協助在沙加緬度發起抗議活動的38歲家庭主婦法迪斯（Amber Faddis）表示，她從來沒有參加過任何抗議活動，但這次決定參與反對紐森的疫苗強制令。居住在北加州普萊賽縣（Placer County）有兩名子女的法迪斯，不認為自己是反疫苗人士，但因為擔心新冠疫苗的開發和批准時間太快，沒有時間觀察它對人體是否會造成長期影響，所以不願意子女接種，她自己也沒有接種。

18日參與沙加緬度示威活動的大部分是來自灣區以外學區的家庭，以沙加緬度郊區和以北比較保守的地區為主。灣區本地沒有出現強烈反對疫苗強制令的現象，即使是曾經以反疫苗聞名的馬連縣。

馬連縣學區總監波克（Jane Burke）說：「本縣還未聽說有任何抗議或類似的活動。在沒有實施強制令的情況下，馬連縣年滿12歲學生的接種率目前為84%，我們希望下一輪的疫苗接種也能獲得相同程度的成功。」

馬連縣衛生局局長威利斯（Matt Willis）指出，在新冠疫情爆發前，馬連縣的反疫苗群體就已經比過去小很多，雖然仍然有一些強烈拒絕接種疫苗的人，但該縣疫苗接種率是全美接種率最高的地區之一，顯然社區文化已發生了變化。

海沃聯合學區發言人拉莫斯（Dionicia Ramos）表示，在學區9月下旬宣布將強制年滿12歲學生接種疫苗後，就有家長表示要離開學區。拉莫斯說：「反對聲音在州政府宣布疫苗強制令後已安靜許多。我們知道加州其他地區有抗議活動，但我們並未聽說本學區有學生或家長參與這些活動。」

疫苗 學區 加州

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