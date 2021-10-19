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談龐培歐演講 李文雄：台灣要團結 否則成下一個香港

記者李榮／聖荷西報導
李文雄指出，聽了龐培歐的講話，更覺得台灣必須團結，否則將成為下一個香港。（李文雄提供）
李文雄指出，聽了龐培歐的講話，更覺得台灣必須團結，否則將成為下一個香港。（李文雄提供）

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）近日在灣區訪問，並參加在聖荷西舉辦的「香港自由燈塔」演講。前往參加聽講的中華民國僑務委員李文雄指出，龐培歐在演講中談了香港反送中、反暴政的事件，龐培歐也顯示出對於香港與台灣很大的支持，「雖然當天主要聚焦香港，但我認為台灣人一定要團結，否則就是下一個香港。」

李文雄指出，龐培歐的人氣非常高，當天演講時光是入場的排隊隊伍就非常長，幾乎是疫情以來他看過的最大型的聚會，「前國務卿龐培歐的影響力至今依舊沒有消退。這次主要是談香港反送中，香港人如何反抗共產政權的壓迫及當局用非人道的方式來殘酷對待香港年輕人，還有香港年輕人如何用非暴力手段來反抗暴政。會中大量播放當時的記錄片段，很多人甚至流下了哀傷的淚水，不少在場的香港青年誓言要光復香港。」

李文雄指出，出身於台灣的他聽了龐培歐的觀察，更認為現在台灣人必須要團結起來，否則台灣就是下一個香港。台灣的問題上，台海的安危與香港問題上，還是期待美國能加大範圍和力量，確實保護民主台灣，並且光復香港。

李文雄指出，龐培歐演溝完後聽眾依然聚集現場不肯散去，可見大家對議的關心，期待有下一場更精釆的演說，「我覺得龐培歐現身造成的風潮，有助於讓共和黨維持其支持度。」

美國前國務卿龐培歐到灣區演講，受到熱烈歡迎。（李文雄提供）
美國前國務卿龐培歐到灣區演講，受到熱烈歡迎。（李文雄提供）

香港 龐培歐 台灣

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