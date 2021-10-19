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促成聖荷西向華裔道歉 李嘉音將辦「Fire Scar」簽書會

記者李榮／聖荷西報導
促成聖荷西市長向華裔道歉的李嘉音將辦簽書會。（記者李榮／攝影）
促成聖荷西市長向華裔道歉的李嘉音將辦簽書會。（記者李榮／攝影）

聖荷西市政府今年9月底時，為了100多年前排華的歷史向華裔移民與後代道歉，其中促成道歉的人士之一，就是作家李嘉音。李嘉音今年出版英文歷史小說「Fire Scar」（火疤），並在仇恨亞裔事件爆發時四處演講，引發關注。李嘉音將在24日於庫比蒂諾舉辦簽書活動，並現場與讀者介紹「火疤」，以及「百合三弄」兩本書。

李嘉音指出，自己是在一個偶然的機會下，發現了坐落於聖荷西Fairmont Hotel的「1887年聖荷西華埠蓄意縱火紀念碑」。由於好奇心的驅使，逐漸地進行發掘及研究，才了解一個世紀以前華人在灣區受到的悲慘待遇。聖荷西市中心曾是最大的華埠，但當時聖荷西市議會為興建新的市府大樓，甚至稱華埠是「公害」。華埠被人為縱火被夷為平地，造成1400人流離失所。事實上，聖荷西史上一共出現過五個華埠，這個被燒毀的華埠是第二個。

李嘉音表示，為了讓社會大眾了解此一事件的真相，決定開始撰寫歷史小說「火疤」，「當這本書在亞馬遜開賣的時候，正是疫情中美國四處有Asian Hate and Asian Crime的事件，歧視與仇視不斷地發生，因此更激勵我四處演講、奔走，呼籲民眾自立自強。沒有想到在小說上市四個月之後，竟然促使聖荷西市長為1887年聖荷西中國城蓄意縱火而道歉。」

除了英文書「Fire Scar」之外，另外李嘉音今年也再接再厲完成了第三部曲「百合三弄」。文章中除了北美矽谷生活的酸甜苦辣，另外還包含她自我挑戰，參加台灣自行車環島，用九天就環島壯遊的歷練。

24日當天李嘉音將親臨現場與讀者們會面，並舉辦簽書活動，簽書會於室外舉行，她也希望能有更多青年團體參加，特別是二代與三代移民，讓他們能真正知道過去的歷史故事。簽書會時間：10月24日（周日）下午1時30分。地址：10340 Bubb Rd, Cupertino。

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