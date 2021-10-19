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促成加州停止AAPI仇恨援助法案 李天明上任周年成果

記者王子涵／聖荷西報導
25歲的李天明去年順利當選州眾議員，接替朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）
25歲的李天明去年順利當選州眾議員，接替朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）

一年前，25歲的李天明（Alex Lee）在大選中拿下約七成五的選票，以絕對優勢成為南灣加州第25區州眾議員，也成為加州史上最年輕的亞裔州眾議員，同時也是眾議會史上首位公開的雙性戀（bisexual）議員。

回顧上任一年來，李天明特別強調他曾積極參與並促成的加州停止AAPI（Asian Americans and Pacific Islanders）仇恨的社區援助法案。這一法案為亞裔群體爭取到1億5650萬元的預算。「我們覺得很幸運，同時也十分艱辛。」李天明說。

李天明表示，起初州長辦公室給出的預算僅為2400萬元，並且預算中僅僅包括援助亞裔學生教育的有限項目。李天明深知華人社區以及亞裔群體所面臨的實際困難，在他的爭取和遊說下，最終的AAPI平等預算款達到了最初計劃的六倍多。

根據李天明介紹，這筆創歷史的援助款項將會有效改善系統性歧視以及針對亞裔群體的仇恨事件。大部分資金將被注入到提供受害者服務以及預防犯罪的社區組織，總共約1.1億元。

另外，1000萬元將支持「停止AAPI仇恨」運動，主要用於跟蹤、回應以及預防種族歧視以及傷害事件，也將有1000萬元資助AAPI數據項目，從而增加對AAPI群體需求、挑戰以及困難的數據收集和數據公平。學校也將得到1000萬元建立公正康復項目（restorative justice programs）。加州針對少數族裔媒體也將得到1000萬元的支持，關注APPI以及其他被忽視的社區。援助法案還會惠及遭到校園霸凌的兒童以及低收入的AAPI大學生。

李天明表示，大部分他經手的法案都與反亞裔仇恨、教育相關。他也會繼續為華人社區以及亞裔群體的福祉而努力。

隨後，李天明也談到聖荷西市向華裔移民及其後代道歉的事件，他本人也出席了當天的道歉儀式。

他表示，在美華人的歷史十分久遠。李天明的家庭在1980年代從香港移居到美國。「那個時代的美國充滿了機遇。」李天明說，「華人前輩在19世紀初就來到了這裡，甚至更早。很多悲劇也都是在那個年代發生的。」正是這些悲劇的發生讓李天明明白華人在美國奮鬥和反抗歧視的漫長歷史，先人的事跡應該被後輩銘記。

他強調：「令人遺憾的是，聖荷西市用了100多年才道歉。」現如今，發生在華埠的歧視、犯罪仍然沒有停止，這也是促使他爭取更多AAPI群體平等預算的原因。向犯罪行為及時作出回應，徹底改變華人的生存現狀。

最後，李天明介紹了他曾參與的加州教育補助法案的工作。他表示，州長紐森簽署的1249億元的補助計畫，是加州歷史上金額最高的教育補助計畫。這筆資金被主要投入到對高等教育的學校資助中，提高教師工資。「我很驕傲灣區以及加州擁有這麼多優秀的學校，我希望他們保持競爭性、創新性，吸引更多的人入學。」李天明補充道，這筆資金將惠及加州各個級別的教育系統，從幼兒園直至大學。

李天明在大學時就展露頭角，是學生會主席。（李天明提供）
李天明在大學時就展露頭角，是學生會主席。（李天明提供）

加州 亞裔 教育

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