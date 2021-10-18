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柯瑞砍41分勇士勝 教頭稱他「籃球機器」

記者劉先進 ／舊金山報導

日前季前賽收官戰中，聯盟神射手柯瑞（Stephen Curry）在30分鐘內三分14中7，狂砍41分9籃板，率領金州勇士以119：97戰勝里拉德（Damian Lillard）缺席的波特蘭拓荒者，季前賽取得五連勝。教頭柯爾稱讚柯瑞是籃球機器，知道如何在精神上和身體上照顧好自己的狀態，在季前賽就蓄勢準備妥當。

上半場的最後6分05秒，柯瑞投進了三個三分球，得到了15分。三分得分手段五花八門，有接球投，有運球過半場直接投射，將對手防線打穿。還穿花蝴蝶般運球，晃過對手大個子，上籃造犯規，打成二加一。第三節勇士打出43：26的衝擊波，領先22分，末節比賽失去懸念。

波爾（Jordan Poole）15中7入帳16分，格林（Draymond Green）10分6籃板7助攻1抄截1蓋帽，維金斯（Andrew Wiggins）8分。拓荒者這邊，麥凱倫（C.J. McCollum）26分，鮑威爾（Norman Powell）18分。

勇士季前賽取得五連勝，五場比賽投射三分266次，場均出手53.2次。而對手總共出手184次，每場都比勇士出手要少。柯瑞一人就出手11.2次，2014到2015賽季奪冠以來，勇士場均出手最多的只有38.7次。

對於柯瑞季前賽的強勢發揮，教頭柯爾說，從訓練營開始，到夏天的訓練，以及如今的狀態，柯瑞一直在進行完美的蓄勢。他缺席在洛杉磯對陣湖人的比賽，那是計畫的一部分。他不需要打完五場季前賽，但在過去的幾天，他進行了大量的個人訓練，顯然已經準備好進入例行賽了。

「他處於一個很好的位置。這傢伙是一台機器，知道如何照顧自己，包括身體上和情感上的照料。這令人驚訝。他是一個難以置信的運動員，即使達到成就的高峰期，依然如此。他多大了，33歲？他的表現很了不起，我們很幸運，有他帶隊。」

柯爾還說，李（Damion Lee）在訓練營中表現很棒，肯定會在輪換中贏得時間。「我認為這種方式會有點像勇士2014到2015賽季，當時我們創造了人多力量大（Strength In Numbers）這個詞。 球隊有時會讓巴柏沙（Leandro Barbosa）和李文斯頓（Shaun Livingston）來回上場。我們有很多人都能打。輪換不是一個容易解決的問題，因為每個人上場，如同嗷嗷待哺，都需時間打球。重要的是，球員們要明白，有些夜晚將是他們的，有些夜晚將是其他人的，只要每個人都買帳，一切都會好起來。」

勇士15日在賽後裁掉老將布萊德利（Avery Bradley），以及Gary Payton II（Gary Payton II）、穆爾德（Mychal Mulder）和貝爾（Jordan Bell），又在16日裁掉菲格羅亞（L.J. Figueroa）和15日剛剛簽下的自由球員前鋒托波尼（Axel Toupane）。

勇士 柯瑞 波特

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