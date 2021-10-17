行車記錄器 曝輪胎店員工種族主義

顧客行車記錄器視頻曝光灣區輪胎店員工 「赤裸裸的種族主義」。 （電視新聞截圖）

一名灣區 中半島男子說，一家輪胎店損壞了他的汽車 ，他正在追究責任，並稱行車記錄器視頻所揭露的情況，要比擋風玻璃破裂和漆面畫傷嚴重得多。

他只想用比爾（Bill）這個代名。9月10日去聖他克拉拉的America's Tire公司更換爆胎後，比爾發現他的寶馬Z4的駕駛員一側的擋風玻璃上有一條明顯的裂縫。

「我回家後查看了行車記錄器視頻，想了解擋風玻璃發生了什麽事情。我看到了他們對我的車做的事，以及對我和我的車表現出的不尊重。」

他說，這兩名員工把他的車開出去，可以說是去兜風。行車記錄器視頻顯示出兩人歇斯底里的高聲大笑和一名男子說：「兄弟，我今天真太爽了！」

他聽到一個員工說要扔氣門桿，這可能是導致擋風玻璃破裂和引擎蓋上的油漆出現缺口的原因。在視頻的另一部分，可以聽到一名男子說：「客戶多半不在這裡，我們幹吧！」

但最令人痛心的也許是接下來所說的話：「幹嘛呀（華人口音）？太快了！」可以聽到他們用某種亞洲口音嘲諷比爾。比爾說：「這是赤裸裸的種族主義 。」

當被問及對該視頻的反應時，比爾說他感到震驚。「我相當驚恐，而且很震驚。後來我變得非常憤怒。」

比爾說，在他向America's Tire公司告知損壞情況並發送行車記錄器視頻後，該公司提出要為他的寶馬車提出索賠。

但當比爾的一位在Instagram上擁有近25萬粉絲的汽車愛好者朋友發布了顯示該員工行為的視頻後，事情升級了。比爾說他接到了該公司副總裁助理的電話。「他們並沒有真正試圖為所發生的事情向我道歉，只把責任推卸在那些員工身上。」

在被新聞機構跟進後，America's Tire公司的公關發送了這份聲明：「America's Tire公司最近獲悉了視頻的內容，並對兩名員工的不當行為感到抱歉。我們迅速採取行動進行調查，這兩名員工已不再受雇於America's Tire公司。我們已經與客戶取得聯繫，並正在處理車輛損失索賠。在America's Tire，我們的政策是對所有客戶給予應有的尊重，任何違規行為都不會被America's Tire公司所容忍。」

比爾說，如果他的朋友撤下視頻，該公司已提出會給他一套新的輪胎和5000元賠償。但對貝爾來說，這還不夠。因為，「這絕對是一種侮辱，而他們不是把我當作種族主義的受害者，而是把我當作一個公關噩夢。」

媒體就此事詢問America's Tire，問及他們將採取什麽措施來處理這些種族主義的嘲諷，America's Tire公司未作答覆。