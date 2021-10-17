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華非裔聯手 金山美食文化節飄香

記者李怡／舊金山報導
知名亞裔廚師Martin Yan（左）與非裔廚師Kevin Will，分別製作了中非美食。（周芳正提供）
知名亞裔廚師Martin Yan（左）與非裔廚師Kevin Will，分別製作了中非美食。（周芳正提供）

由華裔名廚甄文達（Martin Yan）與非裔名廚Kevin Will聯手掌勺的華裔、非裔社區美食文化節，10月16日上午，在舊金山市灣景區方李邦琴亞裔社區園地舉行。市長布里德、前市議員現任州平等委員會委員郭嫻（Malia Cohen）、僑領方李邦琴、中領館總領事王東華等到場致賀，表達對族裔社區文化建設和族裔結互助的重視和支持。舊金山華裔、非裔社區街坊組織、方李邦琴社區園地董事和義工等，也都出席了文化節。

知名美食節目甄能煮（Yan Can Cook）主持甄文達和Kevin Will 當場用社區園地裡種植的新鮮蔬菜，分別製作了中非風味美食，呼應本次美食節的「健康美食治癒」的活動主題。

方李邦琴亞裔社區園地是舊金山首個以亞裔人名命名的園地，成立於2014年，當年在聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi） 見證下動土興建，將一處已經廢棄的農田改造成今日的社區聚集中心，被譽為舊金山最後的一塊農地，如今已成了城市的觀光景點之一。

布里德市長致詞表示，在因疫情封鎖城市的一年多時間裡，除了考慮對城市整體的治理外，社區之間的互相協作也是我們度過困難的重要條件。社區園地就起到了這樣的幫扶和交流作用。這就是為什麼我們今天高興地聚到這裡，共同支持族裔之間的互相關照和溝通，這也是未來恢復城市建設的關鍵。布里德向為族裔社區建設做出貢獻的每一位成員表達感謝。

前舊金山市議員郭嫻（Malia Cohen）說，方李邦琴亞裔社區園地是一個閃亮的模範代表和例子，證明了亞裔與非裔社區之間可以和諧共處，互助互愛，共同建設我們的城市和社區。

華裔非裔社區美食文化節上，各界嘉賓道賀。（記者李怡／攝影）
華裔非裔社區美食文化節上，各界嘉賓道賀。（記者李怡／攝影）
方李邦琴亞裔社區園地。（周芳正提供）
方李邦琴亞裔社區園地。（周芳正提供）

亞裔 舊金山 美食

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