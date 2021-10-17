馬連成加州唯一「黃色」層級縣

馬連縣成為聯邦中度傳播名單唯一加州縣，疫苗接種率已達到80%關鍵門檻。(圖取自馬林縣政府官方臉書)

根據美國疾病控制與防治局數據，馬連縣成為加州唯一在聯邦新冠病毒傳播「中度」(moderate)水平的縣。馬連縣已達到關鍵80%疫苗 接種率門檻，正式於13日成為灣區 第一個前進到中度類別、顏色層級為「黃色」的縣。

若馬連縣持續「中度」水平超過3周，幾乎肯定符合灣區衛生官員上周設定的標準，即可取消已接種疫苗民眾在室內公共場合需配戴口罩 的要求。

灣區9個縣中，仍有7個縣仍處於「大量」(substantial)傳播類別，在聯邦顏色分級標記為「橘色」。納帕縣是灣區唯一「高度」(high)類別的縣、標記為「紅色」。若以州來看，加州整個州與阿拉巴馬州、佛羅里達州同屬於「大量」傳播類別即「橘色」。美國其他州則屬於「高度」傳播的「紅色」類別。

馬連縣是美國少數「中度」傳播類別的都會郡縣之一。根據13日數據，馬連縣7天平均確診為每十萬人中有5.5新確診病例，少於8月份時的每十萬人有22例確診。10月份住院率也有所下降。

馬連縣衛生官員威利斯(Dr. Matt Willis)表示，可以見到馬連縣在8月初達到疫情第四波頂峰之後，確診數穩定下降。

灣區9縣(包括馬連縣)的全縣範圍取消室內口罩強制令指導方針，規定須達到以下三項條件標準：數據顯示病毒並未廣泛傳播；醫院人數沒有因新冠病患過滿而不堪負荷；疫苗接種率高。

目前，僅有馬連縣達到關鍵80%疫苗接種率門檻。灣區其他郡縣疫苗接種率則在66-75%之間，預期在未來數月都無法達到高接種率目標。

馬連縣與舊金山於10月15日周五開始，民眾可在健身房、辦公室、大學教室與其他部分室內人數少於100人的場所，拿下口罩，前提是所有室內人士都已完全接種疫苗，並且沒有12歲以下兒童在室內場所。但是，許多其他場合，例如餐廳、酒吧與其他公共室內場所，必須等到更廣泛的全縣疫情表現，才能做出決定，取決於低病例率及更高的疫苗接種人數。

針對這些顧慮，馬連縣是否有可能在其他大部分地區未準備好的情況下就解除口罩限制，威利斯表示，人們必須了解到，馬連縣擁有高疫苗接種率，是一個受到高度保護的縣。同時也是全美低確診率的郡縣之一，「所以，若其他地方可解除部分限制，我們當然可以。」

相較之下，索諾瑪縣(Sonoma County)官員則於13日簡報表示，解除口罩令的最早時間，可能得等到明年1月初。

威利斯表示，衛生官員鼓勵年長者去接種新冠疫苗補強針，因為他們即使接種疫苗後感染的風險仍高。馬連縣設立一個目標，期望於11月12日前，提高年長者補強針施打率達到50%。目前，馬連縣有77%突破性感染住院病患、26名住院者中的20人為65歲以上長者，「這證實了一個全國性現象，較長年齡的抵抗力較脆弱。」