捷運要求員工 12月13日前須接種新冠疫苗

捷運要求所有員工在12月13日前接種COVID疫苗。 （取自美聯社）

根據灣區捷運 BART董事會周四（10月14日）通過的一項政策，所有捷運員工、董事會成員和承包商將被要求在12月13日之前接種COVID-19疫苗 ，或證明已完成接種，具備有效醫療或宗教豁免的人除外。

作為疫苗接種政策的一部分，董事會還投票指示捷運總經理鮑爾 斯（Bob Powers）對該機構的承包商實施疫苗接種要求，並與該機構的工會進行談判，以確定如何處理拒絕接種疫苗的員工。

董事會表示，這項政策是為了讓公交機構的員工和乘客免受病毒侵害，尤其是12歲以下還沒有資格接種疫苗的兒童。捷運官員估計，在該機構的近4000名員工中，約有20%至25%的人仍未接種疫苗，董事會成員弗利（Mark Foley）認為，這可能導致疫情的進一步爆發及潛在的服務中斷。

周四編制通過的這項政策並不含有對那些拒絕接種疫苗的人進行頻繁測試的選項。

董事會成員艾倫（Debora Allen）是唯一投票反對通過該政策的董事會成員，她對此提出異議，認為該機構不應侵犯其雇員的醫療決定。她本人從最初懷疑疫苗的保護作用會比她從感染病毒中獲得的抗體更強，到在今年夏天全面接種了疫苗。「我認為每個人都應該有權利像我一樣進行調查，並做出自己的醫療決定，而不應受迫於雇主，有失去工作的威脅。」她說。

弗利指出，在鮑爾斯和捷運的工會之間的談判討論中也可以增加政策中不包括的測試部分。

「這項政策允許工會就如何保護其成員進行談判，它把權力放在勞工領袖和總經理的手中，讓他們起草文件，幫助我們朝前走，」他說。「因此我有信心，相信他們可以達成某種共識，來滿足各自的需求」。

根據聯邦衛生準則，無論疫苗接種情況如何，所有捷運乘客和員工在捷運車站或列車上仍需戴上口罩。