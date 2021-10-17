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專家：新冠、流感疫苗都應施打 可同時間、不同手臂

編譯組／舊金山灣區電
專家建議，新冠和流感疫苗皆應施打。(美聯社)
專家建議，新冠和流感疫苗皆應施打。(美聯社)

疫情未去，感冒季又來。目前全美各界持續推展每人都應接種新冠疫苗，以及部分族群注射新冠補強針，12歲以下學校孩童很快也將符合資格接種新冠疫苗。那麼，新冠與流感疫苗是否應兩針都打呢？公衛官員與健康專家們皆表示，毫無疑問。

去年由於新冠疫情，民眾小心謹慎抗疫，流感因而未擴大傳染，但健康專家表示，不應指望今年會如此幸運，敦促每個人都應接種流感疫苗。聖他克拉拉縣助理衛生官員與傳染病控制主管羅伊(Dr. Monika Roy)表示，流感與新冠疫苗可在相同時間施打。每個人都應接種流感疫苗，符合資格接種新冠疫苗者，也應盡速施打。

康曲柯士達健康官員法尼塔諾(Dr. Chris Farnitano)表示，聯邦衛生當局最初建議應分開接種新冠疫苗的時間，原意是出於謹慎。但在已充分了解疫苗副作用之後，也有相當多經驗與研究，沒有理由將新冠疫苗和流感疫苗接種獨立分開。但有一點建議，接種新冠疫苗與流感疫苗，最好分開不同手臂施打。

美國疾病控制與預防中心建議，若多種疫苗在同一次就診時施打，每種疫苗注射需在不同部位。與其他疫苗在同一部位施打，可能造成局部反應，所以應盡可能在不同肢體部位上施打(in different limbs, if possible.)。

紅木城凱薩醫院感染疾病主任史密斯(Dr. Davin Scott Smith)表示，凱薩醫院作法是要求新冠疫苗注射在「非主要使用」(non-dominant)手臂、若是右撇子就打左手臂；另一手臂施打通常反應較溫和的流感疫苗。凱薩醫院也建議符合資格者同時施打兩種疫苗。史密斯說，分開沒有好處，因為不方便，有時會忘記回來打疫苗，兩者一起施打是安全的。

CDC確實指出，不知道新冠疫苗是否會與所謂「佐劑疫苗」(adjuvanted vaccines)一起施打後，產生較強的免疫反應與副作用。佐劑疫苗例如帶狀皰疹疫苗(shingles shot)添加會產生較強免疫反應的成分。但是，適用於65歲以上成人的流感疫苗「Fluad」含有的佐劑、是由許多植物與動物細胞發現的天然油製成，自2016年以來在美國使用。CDC表示，其具有優良安全紀錄。其他一般流感疫苗則不含佐劑。

醫學專家警告，今年流感季節不會如去年般溫和。柏克萊加大公衛學院傳染病與疫苗學榮譽臨床教授史瓦茲伯格(Dr. John Swartzberg)表示，去年流感季節是他過去50年職業生涯見過最不嚴重的一次。控制新冠疫情的措施：保持社交距離、戴口罩、避開人群、關閉辦公室與限制室內活動，也控制了流感傳播。CDC也指出，去年流感疫苗施打率創下新高紀錄，低住院率也創下自2005年以來最低紀錄。

羅伊表示，儘管流感疫苗不如新冠疫苗那樣有效，平均防禦率為50-60%，但仍可降低重症。阿拉米達縣傳染病控制官員特李維迪(Dr. Kavita Trivedi)認為，今年流感季節可能較嚴重，希望民眾盡可能在流感季來臨前，接種新冠與流感兩種疫苗。

流感疫苗 疫情 CDC

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