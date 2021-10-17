加州防基金會推動野火安全 PG&E資助140萬

加州消防基金會。（受訪者提供）

加州 消防基金會（CFF）和太平洋煤電公司（PG&E）都已經合共撥款上百萬，推動加州的野火安全。

加州消防基金會已經向55個加州的消防部門、消防機構以及社區團體頒發了總計68萬元的野火安全資助撥款。此基金將支援為消防員以及防禦空間購買個人防護和專業設備，以及植被管理作業、減少燃料和危害，與消防安全的公共教育 和宣導。

此項贈款是「野火安全及準備計畫」（Wildfire Safety and Preparedness Program，WSPP）中的一部份，其由加州消防基金會管理。太平洋煤電公司（PG&E）以140萬元的慈善資金資助此計畫。此計畫的主旨是提高對野火安全的認知，並且在火災高危險地區的服務不足的社區提供資源。2021年收受贈款名單於下。

「我們再次經歷了極具破壞性的野火季節，這個狀況深深影響了整個社區，」加州消防基金會執行董事Rick Martinez說。「2021 年野火安全及準備計畫的撥款，目的是在為消防部門以及當地組織提供額外資源。為他們提供額外的支援來確保我們社區的安全。」

從2018年起，全州200消防部門以及消防機構已經透過WSPP獲得資金。資金是針對被加州公共事業委員會高火災威脅區地圖所定義出來的有極高或高火災風險的特定社區。

「隨著加州野火風險持續提升，我們需要所有人共同努力尋找減輕災難性野火的解決方案。我們很高興與加州消防基金會合作，支援數十個消防部門、機構以及社區團體來增強關鍵防禦措施。這包括了預防以及控制野火，以及火災安全教育的工具和策略，」PG&E公共關係執行副總裁Carla Peterman表示。

WSPP 專注在兩個主要區域來確保社區安全：一場以消防安全教育為主的野火安全活動，提倡促進火災發生時的儘早疏散。此活動由基金會開發並且以英文、西班牙文、中文、越南 文以及苗族語言提供。WSPP 努力地透過開發和發送各種語言的消防安全訊息來打破語言障礙。此活動包含了在廣播、電視以及數位廣告上，以及在火災高危險區的戶外廣告牌投放廣告。

另外，基金會透過申請手續管理的資助計畫，就是基金會向消防部門、機構以及社區團隊提供贈款，用以支援專注於野火/災害預防、準備以及/或救濟以及恢復援助的項目和計畫。

PG&E 的貢獻持續了與基金會為期四年的合作。PG&E透過WSPP為消防安全意識提供了總額460萬元的支援。此慈善捐款是由股東出資，而非PG&E客戶。