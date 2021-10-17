貨運延誤 沙加緬度商場、超市貨架空 「快沒貨可賣」

去年超市空空的貨架的景象。今年可能又出現缺貨情形。（美聯社）

隨著加州 港口的貨運延誤問題持續，許多的商品貨品都沒能順利進入美國 ，導致沙加緬度不少商場都受到影響，可能會出現缺貨的情況。

無論是雜貨店還是玩具店，商家們都面臨挑戰，因為貨架越來越空。傳媒也指出，航運危機可能會民眾購物之旅產生重大影響。現在大量貨船在海上等待卸貨，尤其是洛杉磯和長灘（Long Beach）的港口。這兩處的入口商品，占進入美國的所有集裝箱的40%。根據南加州海洋交易所的數據，目前有62艘船舶停泊在兩個港口，而有81艘等待停靠和卸貨。

在沙加緬度，大小企業都擔心，如果繁忙的假日購物季節到來，情況會變得更糟。沙加緬度O街的山姆市場（Sam's Market）是本地人鍾愛的一個超市。但最近，商店的一位常客霍利斯（Craig Hollis）說他注意到了一些變化。

「貨架上的變化很明顯。在曾經有貨物的貨架上，現在是空的，」霍利斯說。然而現實正是如此，貨的確是空的。據店主Kenton Fong說，這種情況會持續一段時間。他說當他下訂單補貨時，要延遲一個月才能收到產品。

「現在，我們在飲料、水和蘇打罐裝飲料方面的進貨上都遇到了困難。什麼都得不到，」Kenton Fong說。

不僅如此，空貨架意味著更少的顧客，影響生意。Kenton Fong說，沒有收入，所以就要減少一切的開銷，比如必須減少工作時間。「沒有生意，因為我們沒有東西可賣，」他說。

在Granite Bay的玩具店Whitt and Whimsy Toy，店主懷亞特（Megan Wyatt）表示她也感受到了供應鏈出現短缺問題的影響。

「我早在7月就開始在我的一些訂單中訂購，我收到了各種各樣的產品，這些東西針對不同的人群，有嬰兒玩具、遊戲玩具、毛絨動物，很多不同的東西，所以我有各種各樣的東西和產品，」懷亞特說，她已經儲備了足夠的庫存，以保證在平安夜聖誕節 期間，她的貨架上仍然會有玩具。

對於民眾而言，她確實有一個小建議。她說，如果你正在尋找特定的物品，或者如果你出去走走，然後突然想到要買什麼的話，那麼當你看到那個商品的時候就要下手，因為可能再去的時候、再想買的時候商品可能就不在了。