我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬高中球賽傳槍響 球員觀眾驚逃 3傷1命危

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

文成紀念盃網球賽 佛利蒙舉行

記者李榮／佛利蒙報導
文成紀念盃網球賽在佛利蒙舉行，每年固定紀念陳文成。（記者李榮／攝影）
文成紀念盃網球賽在佛利蒙舉行，每年固定紀念陳文成。（記者李榮／攝影）

陳文成事件至今已40多年，到今天都還未能釐清真相。海外台灣人社團多年來定期舉辦活動紀念陳文成。今年北加州台灣同鄉聯合會主辦的文成紀念盃網球賽在佛利蒙舉行，共有東灣台灣同鄉會、東南灣台灣同鄉會、史丹福大學台灣同學會、福爾摩沙蕃薯隊、金貝果、矽谷台灣同鄉會等六隊參加比賽，大家在秋天的陽光下經過五小時互相較量以球會友，也希望藉此活動紀念追求民主與自由的陳文成。

陳文成1950年1月30日出生於台灣台北縣林口鄉，台北市立建國高級中學及國立台灣大學數學系和研究所畢業後到美國，取得美國密西根大學博士後任職卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）統計系助理教授。1981年7月，陳文成博士從美國回台省親，卻因為曾經從海外捐款給「美麗島雜誌」，以及支持反對當時台灣政府的活動而被警備總部約談。1981年7月3日時，陳文成被發現陳屍台灣大學研究生圖書館旁。

當時政府稱陳文成是「畏罪自殺」，但包括陳文成的二姊陳寶月等人認為，陳文成很可能是被刑求過度致死，或是被政府謀殺。依照驗屍結果發現，陳文成的右後背肋骨折斷九支、左側折斷三支、腹腔積血嚴、肝肺破裂、腎臟一邊破碎、一邊腫脹，恥骨斷裂，身上有刑求的傷痕。時至今日，陳文成一案還是懸案，雖然歷經司法與監察等單位調查，仍未能追出事件真相，兇手也依舊逍遙法外。陳文成案震驚海內外，也成為台灣歷史上最受矚目的政治事件之一。

北加州台灣同鄉聯合會義工表示，多年來海外各地的台灣人社團藉著舉辦運動與其他的人文活動，紀念陳文成為民主人權奔波的努力，並期待將這種追求民主及基本人權的精神繼續在海外傳承下去，「為紀念陳博士愛台灣、堅持台灣人的立場，以及寧死而不屈的精神，北加州台灣同鄉聯合會於1984年開始就舉辦第一屆文成紀念盃網球賽。從此以後，這項即可聯誼又可健身的活動，就成為北加州台美人主要活動之一。」

台灣 加州 北加

上一則

嚴長壽會客室 網路分享會

下一則

指控職場不當行為 蘋果員工遭解雇

延伸閱讀

中駐美使領館 聯合紀念辛亥革命

中駐美使領館 聯合紀念辛亥革命
北加中校聯合會繪畫賽 彩筆祈福台灣

北加中校聯合會繪畫賽 彩筆祈福台灣
北加台灣同鄉聯合會 林政原回鍋會長

北加台灣同鄉聯合會 林政原回鍋會長
北加中文學校聯合會 17日辦行政營

北加中文學校聯合會 17日辦行政營
北加州氣溫將驟降 山區有望迎第1場雪

北加州氣溫將驟降 山區有望迎第1場雪

熱門新聞

密爾比達環球廣場爆發槍戰，傷者被送上救護車。(影片截圖)

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

2021-10-15 21:45
槍擊發生後，還有在商場工作、正在車上休息的民眾被嚇到逃下車。（目擊者提供）

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

2021-10-15 21:26
索諾馬縣爬行動物救援組織負責人沃爾夫（Al Wolf）提醒，如果碰巧遇到毒蛇，關鍵是不要驚嚇對方，退後一步離開，避免蛇發生攻擊行為。（電視新聞截圖）

北加女子家驚現92條響尾毒蛇

2021-10-14 16:07
密爾布瑞居民Kevin Chao被捕，涉及的罪名包括組織賣淫。（警方提供）

北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入

2021-10-13 19:45
警方在銷毀非法種植的大麻。（視頻截圖）

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

2021-10-14 00:15
指揮林伯真癌症早逝，社區籌款後以她的名義捐給慈善機構。（程宇平提供）

指揮林伯真癌逝 學生募款捐三慈善機構遺愛社區

2021-10-11 21:43

超人氣

更多 >
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款
美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差