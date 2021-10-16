文成紀念盃網球賽 佛利蒙舉行

文成紀念盃網球賽在佛利蒙舉行，每年固定紀念陳文成。（記者李榮／攝影）

陳文成事件至今已40多年，到今天都還未能釐清真相。海外台灣 人社團多年來定期舉辦活動紀念陳文成。今年北加州 台灣同鄉聯合會主辦的文成紀念盃網球賽在佛利蒙舉行，共有東灣台灣同鄉會、東南灣台灣同鄉會、史丹福大學台灣同學會、福爾摩沙蕃薯隊、金貝果、矽谷台灣同鄉會等六隊參加比賽，大家在秋天的陽光下經過五小時互相較量以球會友，也希望藉此活動紀念追求民主與自由的陳文成。

陳文成1950年1月30日出生於台灣台北縣林口鄉，台北市立建國高級中學及國立台灣大學數學系和研究所畢業後到美國，取得美國密西根大學博士後任職卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）統計系助理教授。1981年7月，陳文成博士從美國回台省親，卻因為曾經從海外捐款給「美麗島雜誌」，以及支持反對當時台灣政府的活動而被警備總部約談。1981年7月3日時，陳文成被發現陳屍台灣大學研究生圖書館旁。

當時政府稱陳文成是「畏罪自殺」，但包括陳文成的二姊陳寶月等人認為，陳文成很可能是被刑求過度致死，或是被政府謀殺。依照驗屍結果發現，陳文成的右後背肋骨折斷九支、左側折斷三支、腹腔積血嚴、肝肺破裂、腎臟一邊破碎、一邊腫脹，恥骨斷裂，身上有刑求的傷痕。時至今日，陳文成一案還是懸案，雖然歷經司法與監察等單位調查，仍未能追出事件真相，兇手也依舊逍遙法外。陳文成案震驚海內外，也成為台灣歷史上最受矚目的政治事件之一。

北加 州台灣同鄉聯合會義工表示，多年來海外各地的台灣人社團藉著舉辦運動與其他的人文活動，紀念陳文成為民主人權奔波的努力，並期待將這種追求民主及基本人權的精神繼續在海外傳承下去，「為紀念陳博士愛台灣、堅持台灣人的立場，以及寧死而不屈的精神，北加州台灣同鄉聯合會於1984年開始就舉辦第一屆文成紀念盃網球賽。從此以後，這項即可聯誼又可健身的活動，就成為北加州台美人主要活動之一。」