CIO獎學金基金會 慈善高球賽募款破百萬

CIO基金會至今已經發了超過百萬的獎學金，資助有需要的學生。（記者李榮／攝影）

長年在社區投入慈善、幫助貧窮學生的CIO獎學金基金會舉辦第12屆年度CIO獎學金基金會慈善高爾夫錦標賽，籌得16萬元。今年比賽共有120多名高爾夫球手參加，比賽為18個球洞，每個球洞都由不同的企業贊助商贊助，包括Zoom、TechTach和CEWS等公司都是贊助商。當日活動包括高爾夫球賽、晚餐以及慈善捐款聚會，而從CIO獎學金基金會受益的學生們，則在活動中擔任志願工作者。

CIO獎學金基金會是非營利組織，完全由志願工作者组成。自15年前基金會成立以來，就每年提供獎學金幫助在舊金山灣區 攻讀科技資訊技術，且有財務需求的學生。

CIO獎學金基金會主席沙榮強（Ron Sha）表示，基金會到目前為止已經幫助了超過750名學生，分布在柏克萊加大、聖荷西州立大學、舊金山州立大學、加州 州立大學東灣分校、迪安薩社區學院和歐羅尼（Ohlone）學院。整體的資助金額統計已經超過100萬的獎學金。

「作為基金會使命的一部分，我們的目標是成為連接學校與行業的橋樑，確保我們學校教授業界所需的最新和最相關的技能。」他表示，科技行業日新月異，學校也要能提供最新的知識與技能，因此基金會除了頒發獎學金給學生，也幫助當地灣區大學建立了多項與信息技術相關的項目，內容包括網路安全、數據科學、思科CCNA和AWS等。像是Ohlone College，就因此成為北加州第一所被NSA認可並授予國家網絡安全教育學術卓越中心（NSA CAE）的社區學院。

沙榮強指出，CIO獎學金也希望有更多的學生與志願者參加，大家一起回饋社區，基金會並且也鼓勵學生能進一步前往輔導其他有需要的貧窮學生、教授課業，實踐所謂的「Pay It Forward」把愛傳出去的概念。有興趣者可以上網站：www.ciofund.org。