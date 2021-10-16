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華人特殊兒童之友 獲State Farm資助2.5萬元

記者王子涵╱佛利蒙報導
11月6日，FCSN將舉辦大型籌款募捐活動。（記者王子涵╱攝影）
11月6日，FCSN將舉辦大型籌款募捐活動。（記者王子涵╱攝影）

華人特殊兒童之友（簡稱FCSN）近日贏得State Farm保險公司2.5萬元的社區基金，成為加州唯一獲得該項目資助的非營利組織。

FCSN是位於灣區的一家專注於幫助有特殊需求的兒童和家庭的非營利組織，今年已經是組織成立的第25個年頭，有超過1000個亞裔家庭得到FCSN的支援和幫助。FCSN現有140名員工，超過200名義工，每年還會培訓大約200名高中生加入到關懷隊伍中來。

今年，華人特殊兒童之友從超過2000份社區基金的申請中脫穎而出，成為入圍的200個公益組織之一。FCSN發動社區的力量投票，成為2020年度對社區有重大積極影響的40個公益性組織之一。State Farm公司代表瑪利亞王（Maria Wong）表示：「我的家庭作為FCSN的成員已經超過20年了，我的孩子也受到FCSN很大的幫助。很榮幸能為這樣一家致力於服務社區的組織提供幫助。」

FCSN在籌備建設第三個全新的服務中心。FCSN委員長李宗琨（CK Lee）介紹，第三個服務中心會建在佛利蒙市，那裡有很多在等待名單中的家庭。建成後，中心不僅會滿足當地有特殊群體的需求，同時還可以給更多的想要加入FCSN組織的義工和愛心人士提供更大的場地。

FCSN聯合創始人、副委員長陳慧明（Anna Wang）表示，受歡迎的乒乓球培訓項目將會移到新的中心運營。

11月6日，FCSN將舉辦大型籌款募捐活動，FCSN執行長葉愛卿（Sylvia Yeh）希望大家多多為自閉症群體奉獻愛心。

FCSN近日與世界知名兒童教育機構芝麻工坊（Sesame Workshop）合作，為「芝麻街和自閉症：發現所有兒童的美」系列圖書進行國語和廣東話的翻譯工作，確保給需要幫助的華裔家庭得到適合的兒童讀物。陳慧明表示：「希望社會可以擁抱患有自閉症的孩子。」

陳慧明表示，華人家庭通常不願向外界透露家中有特殊需求的孩子，這就導致了家庭無法得到社會的幫助，而社會也沒辦法了解這些特殊兒童在家中內心的痛苦。「我覺得芝麻工坊（Sesame Workshop）很了不起，她們幫助社會對自閉症群體加強了解與接納。」陳慧明說，「希望社會可以擁抱自閉症的孩子。」

Turtle Works是FCSN成員謝莉孟（Sherry Meng）創立的定制刺繡公司，所有售出的刺繡衣服都將由患有自閉症的兒童和成人製作。其靈感來源於烏龜堅忍不拔的精神，烏龜雖然很慢，但是它從不會停止追逐自己的目標。謝莉孟希望，通過她的努力幫助自閉症群體擁有一定的職業技能，建立自信，融入到社會中。在即將到來史丹福大學神經多樣性峰會中，Turtle Works將作為贊助商，為每位演講人縫製一件定制刺繡的禮品。

FCSN成為加州唯一獲State Farm保險公司2.5萬元社區基金資助的非營利...
FCSN成為加州唯一獲State Farm保險公司2.5萬元社區基金資助的非營利組織。（記者王子涵╱攝影）

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