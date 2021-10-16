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半世紀來首次…消除種族隔離 馬連縣2校合併

編譯組╱灣區15日電
馬連縣學區消除種族隔離現象，今年秋天，整合開始，學區內兩校合為一校，合併後校名為「貝賽馬丁路德金學校」。(取自貝賽馬丁路德金學校網站)
馬連縣學區消除種族隔離現象，今年秋天，整合開始，學區內兩校合為一校，合併後校名為「貝賽馬丁路德金學校」。(取自貝賽馬丁路德金學校網站)

馬連縣以作為自由政治的堡壘聞名，但也是灣區種族隔離最嚴重的縣。蘇沙利度馬連市學區(Sausalito Marin City school district)尤其是長期種族不平等的縮影。

多年以來，學區只有2個學校：位在蘇沙利度的多元特許學校Willow Creek Academy，大部分學生來自富裕白人社區；另一所學校僅距離1.5哩遠、位在馬連市的貝賽馬丁路德金學校(Bayside Martin Luther King Jr. Academy)，則位在歷史悠久的非裔社區，當地有大型公共住宅區。

2016年，加州審查時發現，以非裔與西語裔學生為主的貝賽馬丁路德金學校一直承受壓力：教職員流動快速、課程不足、過於嚴格的紀律與學術成績表現低於標準。2019年，加州檢察長貝塞拉(Xavier Becerra)下達加州50年來第一個廢除學校種族隔離命令。

今年秋天，整合開始。蘇加利度馬連市學區學區總監葛西亞(Itoco Garcia)正在領導兩校整合過程，「我們正在做的事，不適合膽小的人。若我缺乏信心，就無法做這些事情。」

兩校整合的結果，是兩校合併成為一所聯合社區學校，擁有兩個校區，合併後校名為「貝賽馬丁路德金學校」(Bayside Martin Luther King Jr. Academy)，K-5年級學生在Willow Creek校區、6-8年級在馬連市校區。新學校已於8月底開學。葛西亞表示，併校對學生來說不是問題，比較困難的部分在於大人。

許多有關學校合併的討論，包括早期學區委員會議等，過程都是緊張且相當情緒化。部分Willow Creek Academy家長不喜歡有關學校被認為具歧視的指責，擔心廢除學校種族隔離命令，會以表現佳的學生為代價。其他社區人士則擔心學委會重蹈覆轍，其中包括曾於1960年代學校整合失敗的前例。

然而，葛西亞指出，這次兩校整合表現超出預期。93%的Willow Creek Academy學校家庭、99%貝賽馬丁路德金學校家長決定留在學區。創造一個能鼓勵兩個校區家庭留在學區的環境，是未來成功的關鍵。雙方都需要些時間，信任問題可隨著時間而獲得解決。

學區 加州 非裔

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