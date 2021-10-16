阿富汗局勢一夕潰敗 退役上將：信心問題

曾擔任駐阿富汗國際維和部隊司令，兼駐阿富汗美軍司令的退役四星上將麥克利斯塔14日說，阿富汗局勢崩潰如此之快，是信心問題。（記者劉先進╱翻攝）

拜登總統命令美軍撤離阿富汗 後，神學士 (Taliban，另譯塔利班)以迅雷不及掩耳之勢攻占阿富汗，混亂撤離中，恐怖分子襲擊機場，造成13名美國 軍人死亡。曾擔任駐阿富汗國際維和部隊司令，兼駐阿富汗美軍司令的退役四星上將麥克利斯塔（Stanley McChrystal）日昨表示，阿富汗局勢崩潰如此之快，是信心問題。主要是阿富汗人民對政府、軍隊和自己能力的信心，是否能形成一個足以抵禦神學士和其他挑戰的國家的信心，受到打擊。

麥克利斯塔說，從2010或2011年開始，美國幾次發出信號要撤軍。這削弱了阿富汗對美國承諾的信心，削弱了他們自己的能力。與之相匹配的是他們政府的缺點，神學士做了很多的工作，創造一種氛圍，認為美軍走後，他們會捲土重來。「儘管美軍援助阿富汗20年，但信心問題依然存在，他們是否準備好了，有足夠的能力自己站起來。」

他分析，拜登上任後，面臨兩難困境，要嘛繼續執行川普關於撤軍的協議，要嘛廢除協議，這將與他一直以來所堅持的、需要撤離阿富汗的立場背道而馳。阿富汗就像一個父母離異的孩子。孩子回歸父母，但有持續的不安全感，擔心父母會再次離開。阿富汗任命緩慢感覺到美軍始終要離開。

同時，神學士在各省和地區首府等地開展了一場高超的信息戰運動，讓所有人相信，一旦美軍開始離開，阿富汗就會崩潰。「在喀布爾數百英里的腹地，神學士面對阿富汗國民軍，還是會說，『我們在這個地區足夠強大，可以殺死你。你可以為保衛國家而死，反正這個國家也要淪陷。用腦子想一想』。一旦類似的勢頭開始，就會看到崩潰。」

他表示，總統面臨艱難的決定，如果撤軍，恐怖分子再次建立庇護所，總統會被貼上放棄阿富汗的標籤。如果總統決定永遠駐軍，更多的標籤會被貼上，因為阿富汗的局面，沒有希望。