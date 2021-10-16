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重陽節緬懷先僑 舊金山岡州旅厝祭亡靈

記者李怡╱舊金山報導
出席當天祭拜儀式的代表們。（記者李怡╱攝影）
出席當天祭拜儀式的代表們。（記者李怡╱攝影）

10月14日重陽節當天，加州舊金山市府民選官員與各僑界先進代表在列治文區林肯公園內的「岡州旅厝」陵墓前，舉行了先僑祭拜儀式。緬懷先僑對國家建設的貢獻，以及對華裔文化的影響。中領館發來「為『岡州旅厝』先僑之魂祭」的祭文。

出席當天祭拜活動的代表有：加州眾議員丁右立、舊金山市議員陳詩敏，以及僑界代表中華總會館總統朱汝湛、余健全、司徒仲山、李殿邦、曾卓然、梁國源、蔣澤綿、黃國康。布里德市長、州參議員、市參事佩斯金辦公室代表等出席祭拜活動。

祭拜典禮由市議員陳詩敏主持。她表示，把「岡州旅厝」作為本市歷史文物古蹟，在仇恨犯罪猖獗的當下，對華人社區有重要意義，祭拜先僑儀式，更是讓當今生活在這個城市的人們，了解華裔對美國歷史和國家發展的貢獻。

她說，沒有這些先僑先烈的開闢，「我們今天不會站在這片土地上，也不會有我的存在」。據透露，舊金山市議會在今年7月已經全票通過，把「岡州旅厝」墓園納入舊金山市的歷史文物古蹟保護的提案。這一提案將會在明年1月作出最終決定。

祭拜儀式莊嚴肅穆，整個流程按著岡州的傳統祭拜習俗完成。在陳詩敏、丁右立的率先帶領下， 為亡靈敬香、敬酒、燒紙錢，並敬現豐盛的供品，以此表達對先僑的緬懷和敬仰。

據中華總會館歷史文物委員會主任李殿邦介紹，「岡州旅厝」最早是來源於「岡州古廟」，既是最早的華人活動中心，同時也承擔了先僑落葉歸根的重任，隨著時間的推演便建立了「岡州旅厝」這座墓園，即使是現在墓園裡還有1萬多先僑遺骨葬在這裡。岡州即廣州、旅是旅途，厝是屋子，「岡州旅厝」即暫時的歸宿地的意思。

李殿邦表示，本次對先僑的祭拜儀式對仇恨犯罪猖獗的當下，起到正面積極的作用。各族裔要互相知道這段歷史，才會互相尊重彼此對這片土地的貢獻。

圖為祭拜現場。（記者李怡╱攝影）
圖為祭拜現場。（記者李怡╱攝影）

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