重陽節緬懷先僑 舊金山岡州旅厝祭亡靈

出席當天祭拜儀式的代表們。（記者李怡╱攝影）

10月14日重陽節當天，加州 、舊金山 市府民選官員與各僑界先進代表在列治文區林肯公園內的「岡州旅厝」陵墓前，舉行了先僑祭拜儀式。緬懷先僑對國家建設的貢獻，以及對華裔文化的影響。中領館發來「為『岡州旅厝』先僑之魂祭」的祭文。

出席當天祭拜活動的代表有：加州眾議員丁右立、舊金山市議員陳詩敏，以及僑界代表中華總會館總統朱汝湛、余健全、司徒仲山、李殿邦、曾卓然、梁國源、蔣澤綿、黃國康。布里德市長、州參議員、市參事佩斯金辦公室代表等出席祭拜活動。

祭拜典禮由市議員陳詩敏主持。她表示，把「岡州旅厝」作為本市歷史文物古蹟 ，在仇恨犯罪猖獗的當下，對華人社區有重要意義，祭拜先僑儀式，更是讓當今生活在這個城市的人們，了解華裔對美國歷史和國家發展的貢獻。

她說，沒有這些先僑先烈的開闢，「我們今天不會站在這片土地上，也不會有我的存在」。據透露，舊金山市議會在今年7月已經全票通過，把「岡州旅厝」墓園納入舊金山市的歷史文物古蹟保護的提案。這一提案將會在明年1月作出最終決定。

祭拜儀式莊嚴肅穆，整個流程按著岡州的傳統祭拜習俗完成。在陳詩敏、丁右立的率先帶領下， 為亡靈敬香、敬酒、燒紙錢，並敬現豐盛的供品，以此表達對先僑的緬懷和敬仰。

據中華總會館歷史文物委員會主任李殿邦介紹，「岡州旅厝」最早是來源於「岡州古廟」，既是最早的華人活動中心，同時也承擔了先僑落葉歸根的重任，隨著時間的推演便建立了「岡州旅厝」這座墓園，即使是現在墓園裡還有1萬多先僑遺骨葬在這裡。岡州即廣州、旅是旅途，厝是屋子，「岡州旅厝」即暫時的歸宿地的意思。

李殿邦表示，本次對先僑的祭拜儀式對仇恨犯罪猖獗的當下，起到正面積極的作用。各族裔要互相知道這段歷史，才會互相尊重彼此對這片土地的貢獻。