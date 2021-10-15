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前市長勃朗 加盟華埠東華醫院任顧問

記者李晗／舊金山報導
前舊金山市長勃朗加盟東華醫院。（記者李晗 / 攝影）
前舊金山市長勃朗加盟東華醫院。（記者李晗 / 攝影）

舊金山前市長勃朗（Willie Brown）正式加盟華埠東華醫院，出任董事會顧問（advisor）。該職位是新創立的無薪職位。

東華醫院是僑立社區醫院，董事會成員均是華埠社區僑團代表。勃朗的加入也勢必為東華醫院帶來更多政治上的影響力。

勃朗在致辭時表示，非常榮幸獲得東華醫院的邀請，加入團隊成為董事會顧問。「東華醫院應對這次疫情危機的專業手法及對社區所承擔的責任，備受各方讚賞。作為舊金山唯一一間獨立醫院，它能靈活地為整個舊金山提供優質醫療服務。」勃朗說。

勃朗現年87歲，在上世紀90年代時開始擔任舊金山市長，此前也擔任過加州議會議長。他在政界關係深厚，與副總統賀錦麗（Kamala Harris）的戀情往事也始終是媒體炒作的焦點。

勃朗與東華醫院淵源同樣很深，一直以來也是東華醫院的支持者，擔任東華醫院慈善高爾夫球賽的共同主席，與已故僑領白蘭（Rose Pak）一直在為東華醫院背後努力。

在東華醫院的新聞公告中稱，醫院正在進行大規模重組、策畫後疫情時代的工作，因此勃朗上任後將為醫院「提供指導及建議」。東華醫院的行政總裁張建清特別提到，疫情之後，醫療相關的事務變得更加重要，無論是在政府關係，還是撥款方面等。因此她深信勃朗的加入，能夠幫助東華醫院爭取資金。

多年以前舊金山有許多獨立的社區醫院，像是猶太、德國、法國裔社區的都有各自的醫院。但是現在這些社區獨立醫院都已經不再，只剩東華醫院。因此東華醫院也就沒有以前和其他醫院形成團隊去政府遊說的能力。

東華醫院董事會主席陳傑民代表董事會歡迎勃朗加入。「市長勃朗幾十年來一直為東華醫院及我們的社區無私奉獻。他是一位學識淵博、經驗豐富，並有領導才能的領導者。他的加入對我們來說大有裨益，可促進我們在政府及社區關係方面的工作成效。」陳傑民說。

東華醫院管理層出席發布會。（記者李晗 / 攝影）
東華醫院管理層出席發布會。（記者李晗 / 攝影）

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