退役四星上將：中國希望美國認同武統台灣 並袖手旁觀

曾擔任駐阿富汗國際維和部隊司令，兼駐阿富汗美軍司令的退役四星上將麥克利斯塔說，中國希望美國展開質疑和對話，得出中國統一台灣、台海戰爭不可避免的結論，進而選擇不捲入戰鬥，袖手旁觀武力攻台。（記者劉先進╱翻攝）

總部在灣區的世界事務委員會（World Affairs Council）14日舉行論壇，討論美國 面臨的風險。曾擔任駐阿富汗國際維和部隊司令，兼駐阿富汗美軍司令的退役四星上將麥克利斯塔（Stanley McChrystal）說，到台灣 等地作戰的風險，可能更像回到冷戰時代。中國 也希望美國展開質疑和對話，得出中國統一台灣、台海戰爭不可避免的結論，進而選擇不捲入戰鬥，袖手旁觀武力攻台。

●作戰技術 多國打破壟斷

以往，五角大樓多年來享有資訊和通信優勢，美國會在這些地方作戰。美國還可以執行超視距作戰（over the horizon strikes），在沒有美國軍隊駐紮當地的情況下，打擊恐怖分子和目標。但隨著中國的崛起，俄羅斯繼續成為競爭對手，美國作戰模式發生很大變化，可能會到沒有優勢的地方戰鬥。如何評估在台灣、烏克蘭參與軍事行動的風險？

麥克利斯塔表示，到台灣等地作戰的風險，可能更像是回到了冷戰時代，而非以往幾十年所看到的情況。從1950年或1960年開始，某些超級大國壟斷技術，比如精確打擊武器、監視能力，甚至是空中力量。美國一直在使用熟悉的優勢，但蘇聯和其他一些國家也有這些技術。如今，隨著技術的民主化，很多國家都能擁有類似的壟斷技術。

●美國懲罰中國 越來越難

麥克利斯塔說，伊斯蘭國（ISIS）能夠操作帶有爆炸裝置的、商業購買的無人機，飛進某個房間，造成巨大的破壞，這是一種精確的攻擊武器。人們還可以使用網路攻擊，這都不再局限於超級大國。人類創造了一個更危險的環境。美國以前把艦隊部署在中國沿海，告誡中國不要試圖武力統一台灣，如果發生戰爭，美國可以懲罰中國大陸。中國已經付出了巨大的努力，用高超音速武器和類似的東西建立軍事能力，正試圖成為一個純粹的競爭者。這些限制了美國的選擇。

「我們懲罰中國越來難，我不是說不可能。即使像北韓這樣擁有大量常規火炮和核武器的國家也可以發出這樣的資訊，可以摧毀美國。對於美國來說，震懾的代價大大增加。70年來，美國從未被空中轟炸，很多事情不用擔心，但現在，即使是一個實力在中級的國家，都能做到這一切。」

●中國目標 讓美質疑自己

麥克利斯塔表示，在中國可能武力統一台灣的問題上，中國的目標是讓美國發生一些對話。他們希望美國先質疑，台灣被統一、成為中國大陸的一部分是否不可避免？然後的推論是，如果發生台海戰爭不可避免，是否值得美國在潛在的戰爭中努力阻止或推遲戰爭？如果中國能讓美國有這樣的對話，就有希望讓美國達成一個結論，武力統一台灣不可避免，美國不應捲入戰鬥，應袖手旁觀、任其發生。屆時，美國將避免保護台灣的模糊政策，不出兵保護台灣。台灣政府可能會不得不做出妥協。這正是中國領導人習近平現在想要的。

他說，統一台灣問題，相當於讓習近平搭上自身信譽。台海局勢，提高了賭注。中國有民族主義，有以前不存在的信心。國民黨到台灣有72年，如今的情況是，中國軍事和經濟力量與當時、甚至10年前完全不同。中國有能力提高賭注，並讓問題變得困難。「美國絕對有能力擊敗中國。問題是，中國會讓美國質疑自己，居然戰爭是否值得？台海局勢非常非常危險。美、中可能會有誤判，可能出現沒有任何意圖的戰爭。但我認為，只要習近平繼續執政，很可能會有越來越多的摩擦。」