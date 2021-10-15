聖荷西住宅節水目標 擬每月減15% 未達標將多付費

聖荷西及周邊社區的居民將面臨比加州任何主要城市都更嚴厲的節水規則。（美聯社）

加州 不斷惡化的乾旱帶來的最新影響是：聖荷西 及周邊社區的居民將面臨比加州任何主要城市都更嚴厲的節水規則。

聖荷西自來水公司已開始向居民發出通知，告知他們正在推進強制規則，設定每月住宅用水預算 ，對超出預算的房主進行經濟處罰。具體來說，就是將要求住宅客戶在2019年的基礎上用水量減少15%，若超過這個數額，每一個單位，即100立方呎，或748加侖的水支付7.13元附加費用。

該公司將於10月28日舉行公開聽證會，如果其提議的規則如預期的那樣得到加州公用事業委員會的批准，那麽它們將於11月15日生效。

節水目標來自矽谷最大的水供應商聖谷水利局，它是聖荷西的政府機構。該局是聖他克拉拉縣的批發水供應商。它從聯邦和州政府機構購買水，維護地下水和十個當地水庫，並將水賣給城市和私營水務公司，如聖荷西自來水公司，將水輸送到家庭和企業。

之前，當地城市和其他供水商已經要求公眾，通過諸如每周澆灌景觀不超過兩次等措施來節約用水，但伴隨要求幾乎沒有任何強制手段，到目前為止，該縣居民仍未能達到15%的節約目標。

用水量低的用戶將不會看到什麽變化。聖荷西自來水公司正在設定一個每月6至13個單位的最低限額，冬季趨少，夏季偏多。使用量低於這個數字的用戶將不需要削減15%，也不會面臨附加費用。

一些水專家說，該計畫的這一部分是公平的，因為它沒有懲罰那些已經在節約用水的人。但他們指出，中高用水量的用戶（通常是擁有大片草坪的富人），即使削減15%的用水量，也一樣可以繼續使用大量的水而不需要支付罰款。

史丹福大學城市水政策主任阿加米（Newsha Ajami）說：「他們的做法還不夠公平，更具戰略性的做法是把目標對準較大的用水戶，這樣做才能使總用水量上的改變來得更持久。」