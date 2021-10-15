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庫比蒂諾學區關3小學投票 華人家長抗議做最後爭取

記者王子涵／聖荷西報導
華人家長組織抗議做最後的爭取。（記者王子涵/攝影）
華人家長組織抗議做最後的爭取。（記者王子涵/攝影）

14日是庫比蒂諾聯合學區委員會對2022-2023學期支出縮減計畫的投票日，為了拯救學區內計畫被關閉的三所小學的命運，約有超過100名華人學生、家長聚集在柯林斯（Collins）學習中心門前，抗議這場違背民意的關校計畫。

9月24日，由於入學率持續走低以及資金短缺等問題，庫比蒂諾學區委員會提出2022-2023學期的支出縮減計畫，其中最富有爭議的一條便是關閉學區內規模第二大的Meyerholz小學。這所學校擁有771名學生，亞裔學生占比81.2%，少數族裔學生占比為94%。其中一部分學生來自於低收入或是單親家庭。

抗議學生家長在短短十幾天的時間內，組織了多場遊行抗議，並收集到近1400個簽名。由於今晚是學區委員會的投票會議，部分家長甚至堅持守候在學習中心門口，等待投票的結果。

華人家長組織抗議做最後的爭取。（記者王子涵/攝影）
華人家長組織抗議做最後的爭取。（記者王子涵/攝影）

如果這項關校計畫被通過，三所被關學校的學生將被迫轉學，分流至周邊的學校。根據Meyerholz小學家長反映，如果學校被關，學生每天將不得不穿越交通繁忙的Bollinger Rd兩次，安全會成為每個家庭所擔心的問題。同時，被迫轉學的學生將不得不面對身體和情感上的雙重衝擊，尤其是在疫情大流行期間，這股壓力將對學生的課業以及心智成長造成影響。

孩子們也高舉著「拯救Meyerholz」、「停止關閉我的學校」的自製標語加入到遊行的隊伍中來。五年級的扎卡里（Zachary）是Meyerholz小學的一名學生，他在演講中提到，學校對於他就像第二個家一樣。「聽到我的學校將被關閉，我十分傷心。我的同學、老師和家長每天都在努力讓Meyerholz成為社區中最好的學校，我們甚至得到了藍帶獎（Blue Ribbon)。」

學生家長一直想通過情願的方式能與學區委員會面對面溝通，表達訴求，可以這些合法的發生手段都遭到了委員會的拒絕。如果計畫被通過，學生家長還會通過更多法律的手段，進行維權，保護學生的利益。

華人家長組織抗議做最後的爭取。（記者王子涵/攝影）
華人家長組織抗議做最後的爭取。（記者王子涵/攝影）

學區 投票 遊行

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