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荷姆斯案╱Walgreens付1.4億創新費 以3000萬和解

記者王子涵／聖荷西報導
Walgreens連鎖藥店支付了1.4億元「創新費」，最終以3000萬元和解。（Theranos推特截圖）
Walgreens連鎖藥店支付了1.4億元「創新費」，最終以3000萬元和解。（Theranos推特截圖）

荷姆斯案審13日繼續開庭。一位Walgreens前高管在13日庭審中作證說，全美藥店巨頭Walgreens曾同意向荷姆斯（Elizabeth Holmes）創立的Theranos血檢公司支付1億元的「創新費」，並在之後追加投資了4000萬元。

Theranos的血液檢測服務在2013年正式進入位於亞歷桑那州的Walgreens藥店，並最終開設了超過40家檢測中心。作為報酬，Walgreens向Theranos支付超過1.4億元的「創新費」，這一信息得到了前首席財務官密克隆（Wade Miquelon）的證實。

根據法庭上展示的協議副本，Walgreens給Theranos先支付了2500萬元。當試點項目達到每天每家藥店10名患者的條件時，再支付同樣的金額。當在藥店廣泛開展檢測服務時，再支付剩餘的5000萬元。

密克隆表示，血檢於2013年底在亞歷桑那州和加州的巴洛阿圖市開始運行。第一名接受檢測的病人是一名穿著海軍西裝、淺灰色禮服襯衫和藍色條紋領帶的禿頭男子。根據法庭播放的通話紀錄，「患者給予的反饋非常好。」密克隆在測試開始一個月後的年度電話會議上說。

根據另一份電子郵件顯示，2014年荷姆斯曾要求Walgreens公司盡快支付剩餘款項，並建議血液檢測服務在當年內完成在該連鎖藥店的推廣工作。

密克隆作證說，在起初研究與Theranos的合作時，他認為Theranos在150家競爭公司中處於領先地位，其技術非常令人興奮。但根據華爾街日報的爆料，Walgreens在2016年就終止了雙方的合作關係，並起訴Theranos，最終以不到3000萬元的價格達成初步和解。

密克隆在雙方合作關係破裂前就離開了公司，他作證說，所有來自於荷姆斯以及前公司總裁波瓦尼（Sunny Balwani）的文件都表示，其所有運行的血液檢測都是用自己的設備進行的。但檢察官表示，Theranos大多數的血檢服務都是第三方機器完成的。

在荷姆斯律師的盤問下，密克隆承認，他知道Theranos公司有多代產品，並正在研究未來的迭代產品。密克隆說：「技術總是在進化的。」

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