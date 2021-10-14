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自閉症兒童電子圖書 推中文、廣東話版

記者王子涵╱佛利蒙報導
中文版圖書截圖。（芝麻工坊提供）
中文版圖書截圖。（芝麻工坊提供）

芝麻工坊（Sesame Workshop）日前推出了一款針對患有自閉症兒童的電子圖書，圖書包含了中文和廣東話兩個版本，確保需要幫助的華裔家庭得到適合的兒童讀物。此次出版的圖書屬於「芝麻街和自閉症：發現所有兒童的美」系列，刻畫了一個四歲患有自閉症的芝麻街角色—茱莉婭（Julia）。

中文圖書的成功出版離不開華人特殊兒童之友組織（Friends of Children with Special Needs，簡稱FCSN）的大力支持。聯合創始人、副委員長陳慧明（Anna Wang）表示：「希望社會可以擁抱患有自閉症的孩子。」

陳慧明表示，FCSN是25年前由10個家庭共同創立的非盈利組織。「當時，所有家庭聚在一起不會覺得孤單，大家可以積極地為有特殊需求的孩子共同創造未來。」今年，FCSN正值建立25周年紀念，在灣區共服務超過1000個亞裔家庭。第三個FCSN中心也正在積極籌款和建造中，屆時可以為200個還在等待名單中的家庭和個人提供更好的關懷和服務。11月6日，FCSN將舉辦大型籌款募捐活動，陳慧明希望大家多多為自閉症群體奉獻愛心。

自閉症患病率的增長速度令人吃驚。陳慧明介紹，30年前，每1500人中有一名嬰兒患有自閉症，現在的統計是每54個孩子中就有一例，增長了將近30倍。隨著自閉症兒童年齡增大，成年人將成為自閉症群體中的大多數。

FCSN目前擁有140名員工，超過200名義工。雖然FCSN受到加州發展部門（California Health and Human Services）和華人社區的支持，但是大部門員工的薪水是非常低的。「大家都是懷著愛心，幫助這一特殊的群體。」陳慧明說，「每年組織還會培訓大約200名高中生加入到關懷的隊伍中來。」

陳慧明表示，華人家庭通常不願向外界透露家中有特殊需求的孩子，這就導致了家庭無法得到社會的幫助，而社會也沒辦法了解這些特殊兒童在家中內心的痛苦。「我覺得芝麻工坊（Sesame Workshop）很了不起，她們幫助社會對自閉症群體加強了解與接納。」陳慧明說，「希望社會可以擁抱自閉症的孩子。」

她強調，FCSN的宗旨就是幫助有特殊需求的孩子和家庭找到支持和尊嚴，幫助她們融入到社會中。通過芝麻工坊的平台，幫助更多的家庭，實現我們的服務宗旨，這是和芝麻工坊合作最棒的地方。

華人特殊兒童之友組織創始人陳慧明。（記者王子涵╱攝影）
華人特殊兒童之友組織創始人陳慧明。（記者王子涵╱攝影）

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