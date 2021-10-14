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加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

北加聖他羅莎1小時4起火災 1嫌被捕

記者劉先進／聖他羅莎報導
北加州北灣聖他羅莎1小時內爆發4起植被火災，消防員很快撲滅，並無人員傷亡或建築物損壞。根據目擊者描述，調查人員逮捕一名嫌犯。（取自消防局推特）
北加州北灣聖他羅莎1小時內爆發4起植被火災，消防員很快撲滅，並無人員傷亡或建築物損壞。根據目擊者描述，調查人員逮捕一名嫌犯。（取自消防局推特）

13日上午，北加州北灣聖他羅莎（Santa Rosa）1小時內爆發4起山林植被火災，消防員很快撲滅，並無人員傷亡或建築物損壞。根據目擊者描述，調查人員逮捕一名嫌犯。

聖他羅莎消防局的聲明說，13日早上6時許，消防員趕到Ridley大道以東的Guerneville路，撲滅了100平方呎的火災。

早上6時29分，消防局又得知，Guerneville路和Lance Drive附近有碎片燃燒。幾分鐘後的6時35分收到第三起火災報告，位於Herbert Street和Jennings Avenue十字路口的沿河附近，警方也被派往該地區調查。

在上午6時53分，一名消防調查員發現了第四起火災， 位於Central Avenue和 Carrillo Street附近的火車軌道上，有植被和碎片在燃燒。所有的火都被消防員完全撲滅，沒有人員傷亡或建築物損壞的報告。

有目擊者提供了一名潛在嫌疑人的描述，消防調查人員發現此人，該嫌疑人也被警局拘押，調查正在進行中。

加州目前正經歷著嚴重的乾旱，山火非常活躍。 9月一名男子在聖他羅莎被捕，涉嫌在希爾茲堡 ( Healdsburg )附近不到兩個地區故意點燃15起小灌木火。同樣在9月，30歲的巴洛阿圖居民蘇維涅娃（Alexandra Souverneva），被指控縱火造成沙斯達縣( Shasta County ) 的「小鹿山火」（Fawn Fire）。加州消防局稱，火災在本月初被控制前，燒毀8500多畝的土地和185座建築。

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