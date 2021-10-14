華埠10/16歌舞升平 免費看表演逛市集

亞裔的說唱歌手將會出席華埠歌舞活動。（記者李晗 / 攝影）

經歷了一年多的疫情 ，華埠 將會迎來一個歌舞升平的周六。10月16日，「輕歌曼舞」（Dancing on Waverly）和「哉思街快樂市集」（Joy On Joice Street Fair）兩個活動將會同一天舉行。

中華文化中心（CCC）主辦的天后廟街的「輕歌曼舞」活動今年正式回歸。而美華歷史學會（CHSA）也將舉辦在哉思街（Joice）小巷舉行「哉思街快樂市集」。

兩家華埠的非盈利機構共同宣布，這兩個活動雙雙於10月16日上午11時到4時在舊金山 華埠回歸，一同提升亞太裔社區、文化和創造力。兩個公共街市活動相鄰幾個街區，通過藝術和音樂將社區聯結在一起。

今年輕歌曼舞以多樣化的舞蹈風格及表演為特色，慶祝華埠作為本地和國際創造力的交匯處。該活動由中華文化中心主辦，展示了各種各樣的舞蹈表演，來凸顯亞太僑民的跨代聲音與表達。當天還以在華埠歷史悠久的天后廟街商鋪、餐廳和購物為特色，來支持華埠的經濟復甦，及通過藝術和活力構建社區。

今年的陣容包括深受本地喜愛的曳步舞，舞獅和中國排舞團體，以及今年新加入的表演者Son of Paper, Lowhi等。

而在不遠處的哉思街快樂市集，旨在將舊金山華埠打造成一個「熱情好客」的空間，提升亞太裔創造力、社區和文化。美華歷史學會是知名的華人博物館，疫情之後對公眾關閉18個月後，將重新與社區成員連結，與鄰舍團結在一起，支持華埠的小型商業。

主辦方邀請所有年齡段的訪客來享受由本地亞太裔手工藝人、藝術家和機構帶來的充滿亞太裔獨特呈現方式的一天。超過25個本地攤位將提供獨特亞太裔手工藝藝術品，工藝品等。現場還將會有DJ表演、書籍簽售、攝影展、行為藝術、手工參與藝術、遊戲和獎品。該活動與Cut Fruit Collective合作舉辦。

兩個活動均是免費對公眾開放，時間是周六的11時至4時。