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10/16華埠健康同樂日 現場可打流感疫苗

記者李晗 / 舊金山報導
第26屆「華埠社區健康同樂日」即將在10月16日舉行。（視頻截圖）
第26屆「華埠社區健康同樂日」即將在10月16日舉行。（視頻截圖）

第26屆「華埠社區健康同樂日」即將在10月16日上午10時至下午3時舉行，旨在守護華埠社區的健康。預約的參與者也可以在現場接種流感疫苗

一如往年的同樂日將提供免費健康活動，但參與者須預先報名。參與者可致電415-788-1008或通過以下網址報名：www.tinyurl.com/CCHF2021。今年的活動將分別以線上Zoom視頻形式和線下在華埠青年會（YMCA）的形式，同時進行，

今年的主題是「健康．安全．疫後」，這次活動的重點是強調身心健康及社區安全的重要性，以及解決有關反仇視亞太裔的問題。

同樂日的現場部分（僅限預約）將為成人提供不需費用的流感疫苗注射、新型冠狀病毒測試和疫苗注射，包括為符合條件的人士提供補充劑或「加強劑」（booster）疫苗注射、 牙科檢查以及血糖測試。現場部分還有由多個衛生與公眾服務機構提供各種健康及社區資源和資訊。

為確保大家的安全，每位參與者在進入華埠青年會前，必須佩戴口罩及出示已接種新冠病毒疫苗的證明。參與者也可以現場接受新冠病毒快速測試（免費提供），並且獲得陰性結果後，才可以進入華埠青年會進行現場健康檢測。任何人士，無論有否接種疫苗，均可以接受測試，主辦方建議每位參與者都進行測試。 

健康同樂日亦提供多個生理、心理、口腔及健康和安全講座，將以Zoom視頻形式舉行，由專業醫療人士及社區機構人員主講。講座的主題包括：旁觀者助義訓練、 沉迷網上遊戲、心理及情緒健康、口腔健康、醫生解答關於新冠病毒的問題。另外，在黃顯護遊樂場（830 Sacramento）將會舉行「在家中和街上安全意識」的面授訓練。與現場檢測相同，參與者需預先報名。

自1995年起，華埠社區健康同樂日已為數千民眾服務，其中在2020年疫情下也有超過200人參加。想查詢更多資訊或報名，請致電415-788-1008與亞洲婦女服務中心Vivian Chan聯絡。

流感疫苗 華埠 檢測

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