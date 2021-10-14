PG&E北加公共安全停電 灣區有3縣

太平洋瓦電14日上午將實施本周第二次安全停電措施。（美聯社）

太平洋瓦電（PG&E）14日上午將實施本周第二次公共安全停電措施（public safety power shutoffs，簡稱PSPS），但範圍會比先前公布的小。

太平洋瓦電12日宣布，14日將對北加州 20縣進行本周第二次安全停電措施，預計將有19縣共2萬9000戶用戶受影響。不過他們13日再度宣布，14日停電範圍會減為12縣，包括灣區 納巴縣、蘇拉諾縣和蘇諾瑪縣在內，受影響用戶數目將降為1萬6000戶。

太平洋瓦電發表聲明說：「這次停電措施的規模會比10月11日小，但仍然是為了整個北塞拉山（Sierra）、西沙加緬度谷（Sacramento Valley）、舊金山灣區高海拔地區，和部分較南地區嚴重的火災氣候條件進行的。」

國家氣象局氣象學家施奈德（Anna Schneider）表示，北灣和東灣山區14日上午會出現平均時速25哩到35哩的乾燥強風，最高時速可達40哩，但下午會逐漸消失。由於乾燥的離岸風會提高灣區出現野火的風險，太平洋瓦電因此做出再次停電的決定。

太平洋瓦電11日的停電措施影響了北加 州23縣共2萬5000戶用戶，包括灣區阿拉米達縣、康曲柯士達縣、納巴縣、蘇拉諾縣和蘇諾瑪縣等六縣。太平洋瓦電發言人表示，幾乎所有受影響用戶的供電都已在12日晚上恢復。

太平洋瓦電指出，在計畫停電之前，他們會先透過簡訊、電子郵件和自動電話語音系統發送通知給可能受影響的用戶。灣區14日會受停電措施影響的用戶包括納巴縣3317戶、蘇拉諾縣1355戶和蘇諾瑪縣144戶。

民眾可以上網站www.pge.com/pspsupdates查詢自己的住家是否在停電的範圍之內。