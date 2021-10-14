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柯瑞、格林輪休 勇士力克湖人3巨頭

記者劉先進／舊金山報導
詹姆斯（左）和戴維斯、衛斯特布魯克首度在熱身賽合體，不過面對勇士，仍是以12分之差落敗。（路透）
詹姆斯（左）和戴維斯、衛斯特布魯克首度在熱身賽合體，不過面對勇士，仍是以12分之差落敗。（路透）

柯瑞、格林缺席的金州勇士，12日晚客場戰勝詹姆斯、戴維斯和韋斯布魯克三巨頭首次一同亮相的洛杉磯湖人，季前賽取得四連勝，且連續兩次擊敗湖人。而湖人季前賽目前五連敗。

湖人夏季換走多個防守悍將，招來韋斯布魯克，打造新版三巨頭。12日晚的比賽，也是三人首次亮相。而勇士這邊選擇讓柯瑞和格林輪休。

首節身體狀態不錯的詹姆斯，連續三次在人群中突破，強攻勇士內線得手。湖人32比24領先。第二節你來我往，湖人有突破和三分，打出衝擊波領先勇士11分。但勇士接著打出21比6的進攻高潮，將分差抹平。末節雙方換下首發，替補較量中，勇士佔優勢，最終以111比99獲勝。

普爾14中7入賬18分4助攻，達米·李13中6得到16分9籃板，維金斯12分9籃板，新援波特（Otto Porter Jr.） 三分8中4，得到16分4籃板。湖人這邊，詹姆斯17分6籃板6失誤，戴維斯20分6籃板2蓋帽，韋斯布魯克10分10籃板6助攻5失誤。

對於普爾的爆發，教頭柯爾表示，普爾非常努力的訓練，建立了很強的信心。目前，教練組希望給他施壓，提升防守能力。柯爾說，普爾上半場防守不好，在快攻階段，沒有回防，沒打出對抗性。「 到第三節，球隊刺激了他一下，他的防守明顯加強了。」

湖人 勇士 柯瑞

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