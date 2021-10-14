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加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

華男涉組織賣淫 FBI介入 已被收押

記者李晗 / 舊金山報導
密爾布瑞居民Kevin Chao被捕，涉及的罪名包括組織賣淫。（警方提供）
密爾布瑞居民Kevin Chao被捕，涉及的罪名包括組織賣淫。（警方提供）

灣區聖馬刁縣警方發佈新聞公告稱，抓捕了一位名叫Kevin Chao的男子，涉及的罪名包括組織賣淫（Pimping，俗稱「拉皮條」）以及非法種植大麻。案件連聯邦調查局（FBI）都有介入。

多方消息來源指出，該男子是華裔，也曾經參與灣區的中餐館經營，但近期已經退出相關經營。

警方在公告中稱，今年10月5日完成調查，認定了51歲的聖馬刁縣密爾布瑞居民Kevin Chao，涉及運營多個居民區中的「妓院」（brothel），而且他還在聖馬刁縣內多處種植非法大麻。

警方也獲得了法庭的搜查令，在密市和德利市（Daly City）多處進行搜查，獲取了多個槍械武器，數千元美金現金，上百個大麻植株，以及大約100磅的已經完成加工、包裝好的大麻。這些大麻的總值估計超過25萬元。

隨後Kevin Chao被捕，目前被收押在聖馬刁縣監獄。

警方也特別提到多個不同層級的執法部門參與了調查，對各個機構表示感謝。其中包括聯邦調查局，聖馬刁縣緝毒警察，幫派調查小組，舊金山緝毒部門，以及多個縣內城市的警察局。

大麻 警察 灣區

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