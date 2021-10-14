解旱象 灣區10月下旬可望大量降雨 有助平息野火季

氣象局預測，灣區10月下旬會大量降雨。（Getty Images）

國家氣象局表示，灣區 這個月有機會降下超過正常的雨量，有助緩解乾旱狀態和結束野火季節。

國家氣象局氣候預測中心（Climate Prediction Center）指出，一個暴風雨系統已在太平洋東北部上空形成，可望在10月20日到26日之間為灣區到瑞定（Redding）的北加州 地區帶來兩吋雨量。預測中心說：「10月下旬降下的豪雨有可能接近最高紀錄。」

氣象學家賈斯（Roger Gass）解釋，這個月的降雨量將和歷年10月份的地方性降雨量做比較，因此並不會打破整體地區保持的降雨紀錄。他說：「現在離預測的降雨日期還有約一周的時間，這一周內還可能會出現許多變化。不過，從各種跡象來看，這次大範圍降雨的希望很大，我們正在重回正常的潮濕模式。」

賈斯表示，如果預測正確，這場暴風雨將有助平息現在正在燃燒的野火、改善乾旱狀態、補充整個西海岸的水資源。

被稱為「大氣河」（atmospheric river）的暴風系統因為為美國西海岸帶來豐沛雨水而聞名，賈斯表示，這次的暴風系統具有大氣河部分特性，例如有狹長的羽狀濕氣帶和會降豪雨。

在連續兩年經歷乾燥的冬季後，加州大部分地區都已呈現嚴重的乾旱狀態，多個水庫水位降至歷史新低。灣區除了舊金山外，其他八縣已宣布進入乾旱緊急狀態 。加州州長紐森（Gavin Newsom）也已宣布50縣進入乾旱緊急狀態，並要求節水15%，但許多縣都未達成目標。