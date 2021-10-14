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加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

東灣破獲大麻團夥 7嫌均華裔 有槍但未抵抗

記者劉先進／屋崙報導
阿拉米達縣9月底破獲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥，逮捕7人。（取自縣警推特）
阿拉米達縣9月底破獲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥，逮捕7人。（取自縣警推特）

阿拉米達縣警9月底突襲破獲了加州史上最大的非法大麻種植團夥之一，在東灣屋崙、聖利安住等地倉庫繳獲10萬株大麻和超過1000萬現金，警方還逮捕7人。阿縣警發言人凱利（Ray Kelly）13日表示，逮捕的嫌犯均為亞裔，但不能確認逮捕是否為華裔。但據知情者透露，7人均為華裔。

因為案件還在調查中，目前不方便公布姓名。但接近行動的匿名警方知情人士則告訴本報記者，目前逮捕的7人，均為華裔，會說粵語和普通話。另外，繳獲的1000萬現金，是阿拉米達縣歷史上單筆繳獲犯罪資金最多的一次。考慮到還有一批銀行賬戶沒有清點，預計涉及的犯罪金額還會上升。

警方在銷毀非法種植的大麻。（視頻截圖）
警方在銷毀非法種植的大麻。（視頻截圖）

特警突擊隊 協助搜查

據悉，阿縣警方此次聯合行動搜查了東灣屋崙、聖利安住、海沃（Hayward）、卡斯楚谷（Castro Valley）的共18個非法大麻種植場所，繳獲大麻10萬株。警方還在現場繳獲1000萬現金、1萬2000磅準備用於分銷的加工大麻產品，以及十多件武器，包括手槍、步槍和獵槍。

知情人士表示，警方獲得市民的匿名爆料線索，才得知這麼大規模的非法大麻種植點。為了摸清情況，突擊查處這些違法犯罪，警方共準備一年半時間。經過詳細的摸查，得知對方有多把槍械，且是合法登記在名下，並不是偷來或非法持有的幽靈槍。

阿拉米達縣警9月底突襲破獲了加州史上最大的非法大麻種植團夥之一。（取自縣警推特）
阿拉米達縣警9月底突襲破獲了加州史上最大的非法大麻種植團夥之一。（取自縣警推特）

考慮到嫌犯可能會開槍抵抗，阿縣警方還聯繫特警突擊隊（SWAT）合作突擊，進入現場搜查，好在嫌犯雖然有槍，但並未抵抗，搜查過程中，沒有出現暴力衝突或槍擊事件。

知情人士強調，「每次警方拿到搜查令，先會假定對方有槍枝。所以行動的時候，總是有特警隊一起合作。聯合行動中最大的挑戰是，這是多個機構的行動，要協調所有人，共同進退，步調一致，同時打擊。」

查獲千萬 阿縣史上最多

位於Neptune Drive 的聖利安住倉庫是非法種植點中較小的地點之一。其中一棟建築物，配備有休息室、電視螢幕和自動售貨機。調查人員在卡斯楚谷的一棟房子種發現了多達40塊勞力士手錶，以及塞滿100萬現金的名牌手袋和運動包。這些物品，涉及此次逮捕的一名嫌疑人。

警員在搜查屋崙第77大道的一個大麻種植倉庫時，發現至少有一瓶路易十三（Louis XIII）法國白藍地和一個冰箱，裡面裝滿了價值數千元的納帕葡萄酒。

知情人士表示，搜查的1000萬現金，全部直接放在各個大麻種植倉庫中。「警方雖然預計到會收繳一些財物，但卻沒想到查處如此多的現金。這是阿縣歷史上查處犯罪繳獲現金最大數額的一次。警方還動用點鈔機點數確定金額。」

大麻供應鏈 恐受到影響

知情人士說，逮捕的7個嫌犯均為華裔，會說粵語和普通話，名為英文，姓為中文姓氏的字母拼寫。這並非單一案件中涉及華裔最多的一次。早在12或13年前的類似案件中，警方查處了30多個犯罪場所，舊金山、阿縣、康曲柯士達縣的多個執法機構合作行動，逮捕涉案的華裔人數更多。

此前，阿縣就表示，逮捕的7人是一個有組織的犯罪團夥。該團夥可能向有執照的經銷商和藥房提供低價大麻。發言人凱利推測，這次逮捕可能會使當地的大麻供應鏈在幾個月內受到影響。

知情人士也透露，這些非法大麻種植者向藥房銷售大麻，再由藥房轉賣給顧客。但同時強調，警方不能百分百確認此事實。

不過，此觀點遭到業內人士的批評。舊金山紀事報報導中，大麻監管顧問多納霍（Sean Donahoe）認為，從種子到銷售，加州對每一株大麻都在密切跟蹤。而且在合法市場上有可能找到便宜的大麻，合法供應商從非法供應商購買大麻產品，沒有實際的經濟意義。

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