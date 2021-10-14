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「極度乾旱」 加州今夏天氣 百年來最乾燥

編譯組／灣區13日電
加州今年夏天是百年來最乾燥的夏天。(Getty Images)
加州今年夏天是百年來最乾燥的夏天。(Getty Images)

加州今年夏天是自1895年開始收集州府標準乾旱指數「帕默乾旱指數」(Palmer Drought Severity Index)數據以來，百年以來創紀錄最乾旱的一年。2021年7月、8月、9月夏季的月度平均乾燥指數為-6.8，此為極度乾旱。

根據指數層級，帕默乾旱指數數據在-4.0以下被認為是「極度乾旱」(extreme drought)。一年中正常的降雨指數應落在-0.49與0.49之間，「極度潮濕」(extremely wet)年份指數則是高於4.0。帕默指數是美國用於乾旱監測與研究的最廣泛使用指數，綜觀許多因素，包括降雨、溫度、土壤可用水量等，用以監測乾旱情況。

加州上回出現潮濕的夏季是在2011年，當時的乾燥指數為2.4的「中度潮濕」(moderately wet)。到了2015年，乾燥指數降到-6.3。自此之後，僅有2019年7月、8月、9月夏季，出現接近正常乾旱指數，達到-0.2。

加州前一次嚴重乾旱出現於2014-2017年期間，當時州府發布進入緊急狀態。然而，今年截至目前，州長紐森已針對加州58個郡縣中的50縣，發布進入乾旱緊急狀態，其中包括灣區8個縣。

根據國家氣象局數據，自2020年10月1日至2021年9月30日，灣區降雨量略高於正常降雨的三分之一。舊金山、聖荷西、聖他克拉拉過去6年有超過一半時間的降雨量，低於正常水平，最近情況尤其嚴重。乾旱所造成的影響已遍及整個灣區與北加州，太浩湖本周水位預估將低於湖盆地的自然邊緣。乾旱土地與植披，也是導致全州野火快速爆發的驅動因素。

根據指數資料，另外一年特別乾旱的夏季是發生於1924年。根據「加州水資源局」(California Department of Water Resources)數據，加州於1920年代與1930年代經歷了長達數十年的乾旱期。依據「加州水資源科學中心」(California Water Science Center)紀錄，1924年是加州有史以來最乾旱的年份之一。

指數 加州 灣區

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