終結青年遊民 阿拉米達縣獲聯邦660萬撥款

屋崙志願者在給遊民搭建用於居住的微型屋。阿縣已從聯邦住房及城市發展部獲得660萬撥款，以打造結束青年遊民的社區計畫。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣已從聯邦住房及城市發展部（HUD）獲得660萬撥款，以打造結束青年遊民的社區計畫，重點關注18到24歲遊民的需求。這660萬撥款，將用於資助大約六個月的、由年輕人主導的規畫過程。

最近的一次數據統計顯示，阿縣2019年有753名在18到24歲的遊民。全縣有數千人沒有永久住房，有很多計畫為他們提供臨時救濟或安全的入睡場所。但在緊急庇護 所、過渡性住房和救助項目中，只有少數設施和服務是專門為年輕人服務的。

聯邦政府要求，青年在制定這個青年遊民示範項目（Youth Homelessness Demonstration Program）的申請中發揮突出作用，要領導計畫的規畫過程。阿縣以前申請過一次聯邦撥款，但沒有被選中。去年，因為種種原因，聯邦撥款計畫暫停。今年的資金獎勵增加了一倍。

此次的撥款，還有一個優點。阿縣的計畫，有可能在實施兩年後、每年繼續獲得多達330萬元的聯邦資金，高達最初撥款的一半，以幫助和服務遊民。

29歲的東灣佛利蒙居民梅斯（Brandy Mays）在灣區長大，經歷過三次無家可歸。她說，無家可歸是一種創傷性的經歷。年輕遊民需要諮詢、治療，以及能夠傾聽他們的人。在很多遊民庇護所，年輕人覺得，工作 人員沒有經過適當的培訓來處理這些問題。

她透過阿縣青年行動委員會，參與了制定青年遊民示範項目。在項目中，作為同行導師，幫助有過遊民經歷的年輕人。她表示，被認可和傾聽的感覺很好。「今天的年輕人感到他們的聲音沒有被聽到。人們總是說，他們太年輕了，還沒有生活經驗。」

在申請過程中和此後，青年行動委員會在圖書館和庇護所，如屋崙的聖約社（Covenant House）和阿什蘭青年中心（Ashland Youth Center），舉辦了小組和研討會。透過與遊民青年的討論中，瞭解到他們的需求。

許多人希望有專門針對青年的遊民導航中心，某個遊民進去後，可以得到一系列的服務，涵蓋住房、就業 和心理健康諮詢。目前的狀況是，不少遊民不得不前往許多不同的地點，解決其所有需求，且現有的遊民資源中心是面向成年人的。

梅斯說，人們對生活教練、諮詢師和治療師有很大的需求。這些有專長的成年人，可以指導年輕人應對其獨特的挑戰方面。她回憶，曾經在兩個過渡性住房中待過，一些工作人員沒有接受過培訓，無法在青年遊民情緒崩潰或要爆發時，處理問題。你真的必須有一顆關心青少年的心，要有同情心和同理心。

阿縣遊民關懷和協調辦公室負責人阿伯特（Kerry Abbott）說，在整個系統中，參與者一直被要求提供同伴指導和支持。許多年輕人認識到，其他有過類似經歷的年輕人，往往是提供指導的最佳人選。