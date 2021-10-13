解除室內口罩令？ 專家：Delta威脅 現在非適當時機

舊金山和馬連縣本周末起將開始解除部分室內口罩令，但有專家認為現在還不是時候。（Getty Images）

舊金山 和馬連縣上周宣布，15日起將開始放寬部分口罩 規定，允許已完全接種疫苗 者在特定公共場所可以不戴口罩。不過，有專家質疑，灣區尚未擺脫Delta變種病毒的威脅，現在並不是解除口罩令的適當時機。

舊金山和馬連縣8日宣布，15日起將允許已完全接種疫苗的民眾在辦公室、健身房、大學教室和其他容納「固定群體」100人以下的公共場所可以不戴口罩，但不得有未滿12歲的兒童在場。餐廳不在室內口罩令解除之列，因為進出餐廳的人群變化太大。

灣區八縣一市上周表示，一旦他們符合上周公布的疫情指標，包括確診率、住院率和接種率，就會大規模解除室內口罩令，但要符合標準可能需時數月。

舊金山加大流行病學家陳子平（Peter Chin-Hong）指出，由於舊金山和馬連縣兩縣都有高疫苗接種率、病例數不斷減少、低陽性確診率和充足的醫院容量，「如果有任何縣可以解除口罩令，那非這兩縣莫屬」。

舊金山加大醫學系系主任瓦賀特（Robert Wachter）稱，舊金山和馬連縣改變口罩令是為了恢復疫前生活採取的「合理步驟」，但民眾必須自己做出判斷，「因為我們都在為願意承受多少風險進行妥協」。

瓦賀特以自己為例表示，如果他可以確定處在同一室內空間的所有人都已接種疫苗、這個空間有良好的通風設施、生病的人都接受了檢測並待在家中，那他就覺得可以不戴口罩。此外，瓦賀特說，他最近接種了輝瑞（Pfizer）疫苗補強針，因此整體上感覺更安全。

不過，並非所有專家都準備好接受解除室內口罩令。

柏克萊加大流行病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）指出，由於灣區整體新增病例數仍然很高，再加上天氣逐漸變涼、假期即將到來、人們聚在室內的機會愈來愈多、部分接種疫苗超過六個月的民眾免疫力開始減弱，他認為，持續佩戴口罩雖然不便，但是值得的。舒瓦茲柏格說：「戴口罩有防止傳播病毒的作用，而且並不是一件難事。」

加州科學院（California Academy of Sciences）科學長班奈特（Shannon Bennett）表示，主要是她不知道和她共享空間的人如何管理自己的風險，因此她認為現在還不適合解除口罩令。她說，她會擔心和她同處在同一室內環境裡的人是否從事高染疫風險的行業或是否生病。她還會考慮環境本身，例如，在健身房裡運動的人會用力呼吸，在辦公室和教室裡的人通常都會近距離接觸。

班奈特認為，在必須與人近距離接觸的室內環境中，如果不確定自己會在這個環境中待多長時間，即使是已完全接種疫苗的民眾也應該戴上口罩。