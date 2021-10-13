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盜竊猖獗 Walgreens 11月關閉舊金山5店

記者李怡／舊金山報導
入店行竊在COVID-19疫情大流行開始時急劇下降，然後在2020年夏天隨著商店重新開業而再次上升。（記者李怡╱攝影）
入店行竊在COVID-19疫情大流行開始時急劇下降，然後在2020年夏天隨著商店重新開業而再次上升。（記者李怡╱攝影）

Walgreens連鎖藥房12日表示，將在11月關閉舊金山的五家門店，理由是該公司擔心該市的零售盜竊。

「有組織的零售盜竊犯罪仍然是舊金山各地零售商面臨的挑戰，我們也無法倖免」，Walgreens發言人菲爾·卡魯索(Phil Caruso)在聲明中說。執法官員將該市的大部分零售犯罪歸咎於有組織的盜竊團夥，但公設辯護人和社會正義倡導者認為，許多被控盜竊的人是單獨行動。其中許多人是因為遭受貧困、無家可歸或藥物濫用，需要康復或其他服務。

入店行竊COVID-19疫情大流行開始時急劇下降，然後在2020年夏天隨著商店重新開業而再次上升，到今年4月，入店行竊事件仍遠低於大流行前的發生率。這一次5家門店的關閉，使過去五年在舊金山關閉的Walgreens門店數量達到22家。卡魯索表示，Walgreens正在其剩餘的50多個城市和地區加強安全措施。

去年春天，在一次涉及市政府官員、警察和零售商的聽證會上，Walgreens負責加州和夏威夷零售業務的區域副總裁坎寧安(Jason Cunningham)表示，該連鎖店舊金山門店的盜竊案，是其他地區門店平均數量的四倍，現在這個數字是全國平均水平的五倍，舊金山門店的安全支出，遠遠超過其他地區的商店。

關閉的門店位於2550 Ocean Ave.、4645 Mission St.、745 Clement St.、300 Gough St.和3400 Cesar Chavez St。處方藥將轉移到關閉門店一英里範圍內的其他 Walgreens門店。卡魯索說，預計員工將被轉移到附近的Walgreens商店。

主管沙法伊（Ahsha Safaí）說，他對Walgreens的最新關閉計畫徹底崩潰了。在推特上，他稱Mission Street商店幾十年來，是老年人、家庭和兒童的便利提供者。他說，舊金山市需要採取緊迫行動，以減少和阻止商業零售盜竊事件的數量。

9月，舊金山官員曾經發起了一項打擊該市零售犯罪的應對行動。應對方法卻是讓零售員工的工作時間減少、商店關閉、以及限制客戶們獲得處方藥和其他產品購買時間。該保護行動還設立了專門負責零售盜竊的新警長和警員職位，並使零售犯罪警察調查員的人數增加了一倍以上，還增加了更多不配備武器的社區巡邏大使。但目前零售盜竊的犯罪率還在上升。

舊金山 警察 零售商

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