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諾獎得主卡德 研究曾被質疑是「冷核聚變」式騙局

記者劉先進／柏克萊報導
柏克萊加大11日舉行線上記者會，慶祝卡德獲得諾貝爾經濟學獎。（記者劉先進／翻攝）
柏克萊加大11日舉行線上記者會，慶祝卡德獲得諾貝爾經濟學獎。（記者劉先進／翻攝）

柏克萊加大11日舉行線上記者會，慶祝該校教授卡德獲得諾貝爾經濟學獎。卡德表示，有關最低工資不會導致就業減少的研究發表後，有人不相信，甚至認為這是經濟學研究方面的「冷核聚變」醜聞。（註：冷核聚變，Cold fusion，指不需要高溫即可發生的核聚變反應，實驗結果無法重複證明，被主流科學界斥責為偽科學和騙局）

卡德說，一開始收到諾貝爾委員會通知獲獎，以為是惡作劇。原來，他有個在九年級英語課上認識的好朋友叫Tim，會經常惡作劇。他可能會在凌晨2時在電話上留言，假裝是瑞典的某人打過來。所以一開始看到電話，以為是朋友開玩笑，但後來發現號碼顯示來自瑞典，才意識到真的。

卡德說，一開始研究最低工資的增長，實際上使用了令人難以置信的簡單方法。20世紀90年代，新澤西州立法機構決定，提高最低工資。當時，附近的賓夕法尼亞州離新澤西州的普林斯頓只有幾哩遠，卻沒有類似計畫。因此，他和學者克魯格認為，這是一種準自然實驗的情況。在州界的一側，有一組雇主必須提高最低工資，而另一側有一組雇主不需要如此。兩邊的民眾其他情況類似。因此，兩人提出研究想法，並收集了最低工資提高前和提高後的數據，得出有爭議的結論。

「相當多的經濟學家對結果持懷疑態度。你可能記得冷核聚變的醜聞。當時我們被多次指控，說這個結論，是經濟學研究中的冷核聚變理論。但無論如何，我認為真正影響這個領域的是，尋找關鍵事件或已經發生的事情的創意，這些事件，可能為我們的理論化和對世界的理解提供資訊。」

卡德說，此次獲獎還有一個原因，他研究了1980年代移民對勞工的影響。當時，古巴領導人卡斯楚（Fidel Castro）釋放了一大批人，其中超過15萬人搬到美國，許多人留在了邁阿密。他研究了邁阿密的勞動力市場與其他市場相比發生了什麼。其他勞動力市場的情況與邁阿密相當類似，同樣是對開創性干預或實驗的簡單分析。人們把把這種研究稱為自然實驗。

卡德說，學者對勞動力市場或任何經濟現象的理解總在不斷發展。因此，在任何一個時間點，一個特定的研究可能會有一些影響，但很多時候，需要過去多年、對證據進行大量的反思，才會看到這種影響。有時，某個結果需要一些時間才能被完全欣賞。梵谷一生中從未賣出過任何畫作。「研究帶來的思考，不僅僅是提高最低工資，而是關於如何確定工資的不同思維方式。我在書中探討了很多想法，在設定工資方面有一些自由裁量權。這個想法現在起飛了，幾乎要等30年後才會發生類似的事情。使用這個想法，幫助啟迪非裔、白人工資差異或男、女工資差異等問題。 」

立法者如何利用有關最低工資的研究調整政策？卡德表示，他對最低工資或移民等話題在立法層面的看法不是特別樂觀。經濟學家帶來各種知識，但卻不是形勢的必要因素。如果最低工資提高了，即使沒有就業影響，雇主的利潤還是會降低。因此，雇主可能會說，需要利潤。「勞工薪酬和雇主利潤之間存在基本的交易，這不是一個經濟學家所能做到的。我們可以說交易是什麼，但我們不能說，你應該以哪種方式交易。」

柏克萊加大學者卡德的研究認為，提高最低工資不會減少就業機會。圖為屋崙華埠商戶的招...
柏克萊加大學者卡德的研究認為，提高最低工資不會減少就業機會。圖為屋崙華埠商戶的招工啟事。（記者劉先進／攝影）

新澤西州 利潤 諾貝爾

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