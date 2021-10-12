柏加大校長：諾獎得主卡德工作 挑戰傳統智慧

柏克萊加大學者卡德（David Card），共享諾貝爾經濟學獎。（取自柏克萊加大官網）

瑞典皇家科學院11日表示，出生於加拿大的柏克萊加大 學者卡德（David Card）、史丹福大學荷蘭裔學者因本斯（Guido Imbens）、麻省理工學院學者安格里斯特（Joshua Angrist），共享諾貝爾經濟學獎。

卡德獲得一半諾貝爾獎 金。他的開創性研究，改變了人們對勞動力的廣泛看法，表明提高最低工資不會減少就業 或導致失業，移民也不會降低本地出生勞工的薪酬。因本斯和安格里斯特因開發了研究這些類型的社會問題的方法，而分享另一半獎金。具體來說，兩人解決了方法學問題，使經濟學家即使在無法按照嚴格的科學方法研究的情況下，也能得出關於因果關係的可靠結論。

柏克萊校長克里斯（Carol Christ）表示，卡德是柏加大第六位獲得諾貝爾經濟學獎的經濟學家、也是學校第26位獲得諾獎的教職工。

這是柏加大連續第二年有學者獲獎。2020年，柏加大生物化學家道納（Jennifer Doudna），因為發現了基因編輯技術中的基因剪刀CRISPR/Cas9，而分享諾貝爾化學獎。巧合的是，此次分享獎項的因本斯，2002年到2006年曾在柏加大任教。

1993年，卡德研究當新澤西州將最低工資從4.25元提高到5.05元時，漢堡王、肯德基、Wendy's和Roy Rogers等速食連鎖店的就業變化。將賓夕法尼亞州東部的餐館作為對照組。卡德和已故學者克魯格（Alan Krueger）發現，與以前的研究相反，最低工資的提高對雇員的數量沒有影響。

在柏克萊加大記者會上，卡德非常謙虛的感謝老師、學生、同事和太太等人的支持。特別提及已故學者克魯格（諾獎不頒給去世者）。「他是我許多論文的共同作者，包括被諾獎委員會引用的最低工資論文，我們還在學校質量和種族不平等主題上合作研究。如果他還在我身邊，一定會與我分享諾獎。 」

卡德說，諾獎委員會考慮的重點是，試圖從觀察開創性或不尋常的事件中，瞭解社會和社會中的經濟力量以及人們互動的方式等。「這可能是我得獎的原因，推動這種想法，去嘗試它，試圖瞭解這個世界。」

校長克里斯說，用諾獎委員會的話來說，卡德的工作，提高了人們對勞動力市場的理解，並完全重塑了經濟科學的經驗工作，挑戰了傳統智慧。「挑戰傳統智慧是柏加大DNA的一部分。這就是在我們的教室和實驗室發生的事情，這就是發現靈感和新知識的原因。這就是柏克萊加大的與眾不同之處。」