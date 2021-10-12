舊金山學區 2年流失3500名學生

舊金山學區兩年內已流失3500名學生，學區總監表示學區需要適應「新常態」。(圖取自舊金山聯合學區官方臉書)

舊金山 聯合學區 過去兩年流失3499名學生，入學率降低可能代表著來自加州 補助經費重挫，使得已相當糟糕的財務前景雪上加霜。學區總監日前公布針對入學人數的全面分析報告，表示學區需要適應「新常態」。

學區主管們原本期待見到今年秋季學校重啟後，學生入學人數會有「反彈」，但此景並未如預期發生。學區將需要調整教職員人數，以及每家學校的學生人數，來因應低入學率情況。

入學人數報告內容指出，入學率下降已是一個普遍現象，舊金山人口趨勢並未顯現孩童在近期內會有大幅增加。學區需要基於目前現況，建立目標計畫，包括決定人員需求與可容納學生數量，以反映入學水平的新常態。

疫情導致入學人數減少，加劇學區面臨一連串頭痛問題，包括明年1.16億元鉅額預算赤字，導致州政府已開始介入了解情況，其他難題還有可能舉行的三名學區委員罷免選舉、學區總監馬修斯(Vince Matthews)可能於學期末離職。今年秋天學校重啟恢復面對面學習，但入學率卻變得更糟。舊金山人口發展趨勢也不佳，疫情期間，嬰兒人數比前一年減少17%。

學區主管表示，計畫重建與家長間信任，重新吸引他們回來，也鼓勵學生出席上學，以減少因缺課而減少州府經費。此外，報告也指出，學區領導階層也期望新學生分配系統與增加如沉浸式教學等熱門學校課程，協助穩定並增加入學。

目前，儘管舊金山學區入學人數減少，但州府仍維持資助學區度過疫情難關。但若州長與立法單位未採取進一步行動，明年預算將恢復為根據教室內學生人數來分配經費。

舊金山學區學生人數總體減少6.6%，最大流失族裔為白人與菲律賓裔學生，加起來共減少超過1000名學生。學區人數減少也反映了加州學校整體現況，去年加州公立學校入學人數減少2.6%。學區發言人布萊斯(Gentle Blythe)表示，加州入學人數減少、成本上升，期望州府考慮學校所需經費，才可協助加州公校成為全美最好學校。