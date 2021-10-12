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聖荷西州大性騷擾案 牽扯出領導層「系統性腐敗」

記者王子涵／聖荷西報導
祁松怡四次申請升職被拒，她認為學校在報復她的爆料行為。（聖荷西州大官網截圖）
祁松怡四次申請升職被拒，她認為學校在報復她的爆料行為。（聖荷西州大官網截圖）

聖荷西州立大學校園性騷擾案件發展至今，似乎已經有了結論。日前在聯邦司法部的監督下，學校與被性騷擾的23名女運動員中的16名達成了協議，校方共賠償160萬元。學校前運動隊訓練師、前體育醫療部門主任蕭（Scott Shaw）也被以性騷擾的罪名起訴。聖荷西州大因違反教育法修正案第九條（Title IX）受到處罰，校長帕帕奇安（Mary Papazian）也因輿論壓力宣佈將在本學期末離職。

在跨越了數十年的時間後，籠罩在聖荷西州大的性騷擾陰霾終於被驅散。聖荷西州大教育系華裔教授盧美燕表示：「發生在校園內的性騷擾事件是反覆出現的。」2016年，當時教育學院院長因包庇一教授性騷擾而下台。更多的人懷疑，學校領導層對於校園性騷擾的舉報是否存在掩蓋事實的系統性腐敗行為。

一篇由聖荷西州大法學院教授祁松怡（Sang Hea Kil，音譯）發表的公開信證實了人們的猜想。

祁松怡在信中批評了聖荷西州大的恐嚇、報復文化。她表示，發生在校園的災難不僅限於體育部門，而是學校對要求信息公開、勇敢發聲人群進行報復的行政文化。針對聖荷西州大的工作投訴共有50份，是整個加州公立大學系統中23所高校內被投訴最多的學校。

祁松怡表示，由於學校行政部門採取了廣泛地報復手段，所以讓很多教師在提出申訴時，顧慮重重。她質疑，圖特（Marie Tuite）作為學校體育項目的主要負責人，在捲入多起性騷擾案件後，仍可以繼續在學校裡工作。圖特在近日僅被降級為學校對外關係部門的主任。祁松怡說：「這是很不合理的。」

另一名吹哨人，聖荷西州大游泳隊教練霍普金斯（Sage Hopkins）在9月曾表示，在長達數十年的時間裡，他努力保護他的女隊員們遠離蕭的騷擾，然而在抗爭的過程中，他走的每一步都遭到了學校官員的阻攔。當他得知司法部門的最終裁決後，他終於得到了解脫。

霍普金斯提交給學校領導層的卷宗被「意外丟失」，祁松怡認為，體育部門主任圖特和其他官員難逃其咎，「他們是學校瀆職文化的主要原因。」

祁松怡曾四次向學校申請升職，然而都遭到拒絕，她相信這與她對學校的爆料息息相關。「當我將事實公開出去後，我就被學校告知一切都是有報應的。」

性騷擾 聖荷西 教育

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